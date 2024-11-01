King Kong (1976), curiosidades y fotografías del rodaje  

Producida por Dino De Laurentiis, la película destacó en la época por sus magníficos efectos especiales artesanales, que incluyen la construcción de un gigantesco simio animatrónico de más de 12 metros de altura para mostrar un King Kong a tamaño real, y que le sirvió para ganar el Premio Óscar en esta categoría. Si bien el film está planteado como un remake del clásico King Kong de 1933, en esta adaptación se introdujeron varias modificaciones en la trama. La historia se ambienta en la década de 1970 en lugar de los años 30: