Kim Jong-un condecora a militares norcoreanos enviados a Rusia

El mandatario norcoreano Kim Jong-un condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes desplegados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, en otro gesto de la relación militar Pyongyang-Moscú, según informó el viernes (22.08.2025) la agencia estatal KCNA.
| etiquetas: corea del norte , rusia , soldados norcoreanos , homenaje
*Consejo de guerra para un europeo, norcoreano al que pillen rozando el comatilico supongo que no tendra tiempo de vida suficiente para despejarse.
Pobre gente
Y el negativo a qué viene? Problemas aceptando la realidad?
De seguir con la radicalizacion de nuestros politicos los mas jovenes pueden ir remojando las barbas, la ultraderecha siempre acaba derivando en dictadura militar.
El gordito se saco la loteria, a cambio de unos pobres diablos que "por adoracion" sirve a su querido lider
Peor lo lleva Ucrania que lleva más de un millón de bajas en una guerra que ni le va ni le viene entre la OTAN y la Federación Rusa. Pero desde el punto de vista pacifista occidental ... hasta el último ucraniano, para mayor gloria e intereses de USA y UK (por que Europa. ni está ni se la espera más que para pagar)
Es el unico escape que tienen, porque su mundo de "paz y prosperidad (solo para europedos)" se acabo
Y va encima un chalao y me dice que el fascista es el Zelenski
Seguramente han muerto más mercenarios colombianos combatiendo para Ucrania que norcoreanos para rusia.
Vaya propagandista descarado.
Por eso digo que la gente tiene demasiado miedo de la 3GM
si pasa similar a las anteriores, seria hasta bueno.
Los carepalida mas debilitados aun
Volvera el "cansancio de guerras" (se agoto al parecer hasta ahora)
Pues eso
Los usaron en Kursk, para echar a los ucranianos en 2 semanas
Bueno, no. En varios meses
Francia perdió el culo por irse a derribar drones o misiles cuando Irán respondió al ataque israelí. Ambas veces.
¿Crees que algo le impedía enviar tropas a Ucrania? ¿Incluso antes del ataque ruso?
Los países que ayudan a Rusia se enfrentan a sanciones. Los que ayudan a Ucrania ni siquiera a eso.
Si Francia no envió tropas es porque no le convenía, simple y llanamente.