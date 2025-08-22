edición general
10 meneos
25 clics

Kim Jong-un condecora a militares norcoreanos enviados a Rusia

El mandatario norcoreano Kim Jong-un condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes desplegados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, en otro gesto de la relación militar Pyongyang-Moscú, según informó el viernes (22.08.2025) la agencia estatal KCNA.

| etiquetas: corea del norte , rusia , soldados norcoreanos , homenaje
9 1 0 K 123 actualidad
27 comentarios
9 1 0 K 123 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #7 victorjba
Hay que mirar el lado positivo, los que han sobrevivido han descubierto el porno, hemos introducido la degeneración en su sociedad xD
4 K 66
cosmonauta #12 cosmonauta
#7 y las rusas.... O no..
1 K 36
johel #17 johel *
#7 El porno y las cogorzas categoria consejo de guerra*.

*Consejo de guerra para un europeo, norcoreano al que pillen rozando el comatilico supongo que no tendra tiempo de vida suficiente para despejarse.
1 K 28
cosmonauta #1 cosmonauta
4700 bajas y 600 muertos en una guerra que ni les va ni les viene.

Pobre gente
4 K 38
azathothruna #4 azathothruna *
#1 Cuando solo rusia te supera en sanciones y ya tenias hambruna, mandar a "suicidas" por pan es un buen negocio, tristemente
0 K 13
xeldom #6 xeldom
#1 Fuentes de las bajas: Cibeles o el ejército ucraniano, ambas igual de fiables para este caso :troll:
1 K 30
cosmonauta #9 cosmonauta *
#6 El artículo.

Y el negativo a qué viene? Problemas aceptando la realidad?
1 K 25
johel #11 johel *
#1 Se que desde el punto de vista de nuestra mentalidad pacifista es una burrada, pero desde el punto de vista de una dictadura militar que hace años que no combate 600 muertos para dotar con experiencia de combate real a sus tropas es un precio pequeño.
De seguir con la radicalizacion de nuestros politicos los mas jovenes pueden ir remojando las barbas, la ultraderecha siempre acaba derivando en dictadura militar.
2 K 41
azathothruna #18 azathothruna
#11 No te olvides de los tratados comerciales, intercambios militares y tecnologicos.
El gordito se saco la loteria, a cambio de unos pobres diablos que "por adoracion" sirve a su querido lider
0 K 13
johel #21 johel *
#18 Lo mas importante es el conocimiento/experiencia real, pero eso tambien cuenta claro.
0 K 10
HeilHynkel #20 HeilHynkel *
#11

Peor lo lleva Ucrania que lleva más de un millón de bajas en una guerra que ni le va ni le viene entre la OTAN y la Federación Rusa. Pero desde el punto de vista pacifista occidental ... hasta el último ucraniano, para mayor gloria e intereses de USA y UK (por que Europa. ni está ni se la espera más que para pagar)
1 K 26
johel #23 johel *
#20 Ahi yo diria con voz de "el señor de la guerra"; "el negocio de las armas no se paga solo con dinero, alguien tiene que poner la sangre"
0 K 10
azathothruna #27 azathothruna
#20 Espero que los europedos hagan suicidio en masa cuando mas paises se den cuenta de que el vaquero gringo no salvara a sus putas europedas.
Es el unico escape que tienen, porque su mundo de "paz y prosperidad (solo para europedos)" se acabo
0 K 13
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#1 Dictador de mierda, manda a sus esclavos a morir por otro país a cambio de alguna prebenda
Y va encima un chalao y me dice que el fascista es el Zelenski
xD xD xD xD xD
1 K 13
chu #19 chu
#1 eso dice dw citando como fuente a corea del sur.

Seguramente han muerto más mercenarios colombianos combatiendo para Ucrania que norcoreanos para rusia.
0 K 10
garnok #8 garnok
#3 lo mismo que los que lucharon por Francia y se hacían llamar La Nueve.
3 K 34
ElenaCoures1 #15 ElenaCoures1
#8 VAYA ZASCA!
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
1 K -3
chu #22 chu
#8 igualito, sí.
Vaya propagandista descarado.
0 K 10
Nachodemieres #26 Nachodemieres
#8 BULO,no luchaban POR FRANCIA, luchaban EN FRANCIA contra el fascismo como podrían haber luchado en Italia, Bélgica o el norte de África. Y luchaban sobre todo con la esperanza de que esa ayuda sería recíproca una vez vencida la Alemania nazi. Desgraciadamente fueron traicionados por segunda vez como lo fueron durante la Guerra Civil por el Comité de no intervención, por cierto formado por los mismo que ahora dirigen la OTAN y van a hacer lo mismo con Ucrania.
0 K 7
garnok #2 garnok
yo me acuerdo cuando macron hizo declaraciones sobre la posibilidad mandar tropas al terreno y como aquí en menéame hiperventilaron muy fuerte y dijeron que esto era la tercera guerra mundial y que involucrar a terceros países seria la hecatombe. ahora lo hace rusia y esos mismos usuarios ya no solo no hiperventilan si no que primero niegan , después justifican y por ultimo ignoran.
2 K 24
colipan #3 colipan
#2 los que luchan por ucrania y dicen Bro?
1 K 22
azathothruna #5 azathothruna
#2 Cierto.
Por eso digo que la gente tiene demasiado miedo de la 3GM
si pasa similar a las anteriores, seria hasta bueno.
Los carepalida mas debilitados aun
Volvera el "cansancio de guerras" (se agoto al parecer hasta ahora)
0 K 13
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
#5 OK, pero que sea al lado de tu casa, para que nos lo puedas contar de primera mano
0 K 7
azathothruna #24 azathothruna
#16 va a ser como las anteriores, asi que desde el sur lo mirare comiendo palomitas
0 K 13
#10 chavi
#2 Que crees que hubiera ocurrido si Korea del Norte fuera un país al alcance de Ucrania?

Pues eso
1 K 26
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1 *
#2 Se dice que Rusia no tuvo huevos de meterlos en Ucrania
Los usaron en Kursk, para echar a los ucranianos en 2 semanas
Bueno, no. En varios meses
1 K 20
#25 manuelnw
#2 La razón por la que Francia no ha enviado tropas a Ucrania no es la gente que comenta en menéame.

Francia perdió el culo por irse a derribar drones o misiles cuando Irán respondió al ataque israelí. Ambas veces.

¿Crees que algo le impedía enviar tropas a Ucrania? ¿Incluso antes del ataque ruso?

Los países que ayudan a Rusia se enfrentan a sanciones. Los que ayudan a Ucrania ni siquiera a eso.

Si Francia no envió tropas es porque no le convenía, simple y llanamente.
0 K 11

menéame