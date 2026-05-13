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KDE recibe una inversión para mejorar su software e infraestructura

KDE recibe una inversión para mejorar su software e infraestructura

KDE recibe una inversión millonaria del Sovereign Tech Fund para mejorar Plasma, KDE Linux y la seguridad de su infraestructura.

| etiquetas: kde , inversión , mejoras , 1 millón
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2 comentarios
2 1 1 K 21 tecnología
#1 hipernes
The Sovereign Tech Agency is financed by the German Federal Ministry for Digital Transformation and Government Modernisation and is a subsidiary of SPRIND, the Federal Agency for Disruptive Innovation.

Pa que se sepa
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Apotropeo #2 Apotropeo
#1 En ese caso, recordar que SUSE también es alemana y una de las principales distribuciones con KDE.
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menéame