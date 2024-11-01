edición general
La justicia vasca condena a una empresa a pagar 10.000 euros a una trabajadora por ponerle “zumbada” en las nóminas: se estaba divorciando del jefe

El TSJ del País Vasco condena a una empresa a indemnizar con 10.000 euros por vulnerar el derecho al honor en nóminas.

elgranpilaf #3 elgranpilaf
Hombre, un poco de zumbada sí tiene cara
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Esto es como mandar un mensaje a todos los usuarios de tu aplicacion de movil con tus mierdas politicas, Pavle.
ElBeaver #1 ElBeaver
Le falta un cero a esa indemnización.
