La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decreta que la incapacidad laboral no debe impedir realizar ciertas actividades cotidianas si no están prohibidas por los médicos. Es habitual que, cuando escuchamos las palabras baja laboral, imaginemos a una persona que no puede salir de casa o que está ingresada en el hospital. Muchas empresas creen que los trabajadores no pueden tener vida más allá de su enfermedad o de la situación que les imposibilita acudir al trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León...
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Teniendo en cuenta esto, cuando una empresa alega ciertas razones, posiblemente indefendibles, para proceder al despido ,me hace sospechaer que la intención real es deshacerse del empleado. Aún y a costa de la indemnización que le corresponda.
Hay que preguntarse que es lo que gana la empresa cuando decide seguir ciertos caminos y centrarse menos en las "victorias" de la clase trabajadora.
No se si contratan directamente psicópatas o se hijoputizan con el tiempo
Votad libertad.