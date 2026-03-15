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La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja

La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decreta que la incapacidad laboral no debe impedir realizar ciertas actividades cotidianas si no están prohibidas por los médicos. Es habitual que, cuando escuchamos las palabras baja laboral, imaginemos a una persona que no puede salir de casa o que está ingresada en el hospital. Muchas empresas creen que los trabajadores no pueden tener vida más allá de su enfermedad o de la situación que les imposibilita acudir al trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León...

| etiquetas: empleo , enfermedad , trabajo , baja laboral , justicia , despidos
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6 comentarios
7 2 2 K 66 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... ha dejado claro que no siempre es así. Una incapacidad temporal es la situación en que un empleado se encuentra imposibilitado temporalmente para trabajar y recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Durante este periodo, se puede percibir un subsidio diario que cubre la pérdida de rentas por las causas indicadas (...) El 6 de junio del 2024, una empresa automovilística decidió despedir a uno de sus trabajadores de Valladolid mientras se encontraba en situación de

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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
la hostia a la empresa se ha escuchado en la otra galaxia!!! que os dén, esclavistas y explotadores de mierda!
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#4 Suleiman
De hecho, con según que diagnósticos, te recomiendan que salgas a la calle o que no dejes de hacer las actividades que tienes programadas.
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fofito #6 fofito
Soy de la opinión de que las empresas, más la grandes empresas,cuentan con buenos asesores conocedores de la legislación .
Teniendo en cuenta esto, cuando una empresa alega ciertas razones, posiblemente indefendibles, para proceder al despido ,me hace sospechaer que la intención real es deshacerse del empleado. Aún y a costa de la indemnización que le corresponda.
Hay que preguntarse que es lo que gana la empresa cuando decide seguir ciertos caminos y centrarse menos en las "victorias" de la clase trabajadora.
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verocla #5 verocla
Lo de despojos humanos es para que se lo hagan mirar
No se si contratan directamente psicópatas o se hijoputizan con el tiempo
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Estoeslaostia #3 Estoeslaostia
Votad correctamente.
Votad libertad.
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menéame