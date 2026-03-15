La justicia obliga a indemnizar con 61.000 euros a un trabajador despedido por hacer vida normal estando de baja

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León decreta que la incapacidad laboral no debe impedir realizar ciertas actividades cotidianas si no están prohibidas por los médicos. Es habitual que, cuando escuchamos las palabras baja laboral, imaginemos a una persona que no puede salir de casa o que está ingresada en el hospital. Muchas empresas creen que los trabajadores no pueden tener vida más allá de su enfermedad o de la situación que les imposibilita acudir al trabajo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León...