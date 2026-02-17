edición general
Junts votará en contra de la propuesta de Vox para prohibir el burka

El partido de Carles Puigdemont ha anunciado este martes que votará en contra de la propuesta de Vox para que en los espacios públicos no se puedan utilizar prendas como el burka o el niqab. “Junts ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pueda decidir desde el Parlament de Cataluña con el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron Vox, Podemos y PP”, defienden fuentes de Junts. El partido también asegura que “nunca hemos votado ninguna propuesta de Vox en el Congreso”, pero no dan detalles

#3 encurtido
Es un poco surrealista el motivo. Que es algo que ya han propuesto en el Parlament, pero ahora votan que no porque les cae mal VOX aunque sean mierda parecida a ellos.
3 K 34
#1 poxemita
N votos más para Silvia Orriols.
2 K 30
Sinfonico #2 Sinfonico
Los subnormales de Vox en su línea de nunca hacer nada útil, sólo populismo para tarados como ellos
1 K 24
#5 concentrado
Para la derecha nacionalista española hoy les toca ser independentistas de mierda
0 K 20
Gadfly #4 Gadfly
Muro de pago
0 K 7
#6 encurtido
#4 Será cosa de cookies o poner en modo lectura. A mí me sale entero sin hacer nada.
1 K 20
Gadfly #7 Gadfly
#6 o será cuestión de que te da paso hasta un número determinado de noticias al mes. Pero en cualquier caso es muro de pago para mí, como casi todo lo del país que me sale y así lo pongo y lo voto cada vez que lo veo
0 K 7

