Junts votará en contra de la propuesta de Vox para prohibir el burka

El partido de Carles Puigdemont ha anunciado este martes que votará en contra de la propuesta de Vox para que en los espacios públicos no se puedan utilizar prendas como el burka o el niqab. “Junts ya defendió esta propuesta en el Parlament y también defendía que esta regulación se pueda decidir desde el Parlament de Cataluña con el traspaso de competencias en inmigración que tumbaron Vox, Podemos y PP”, defienden fuentes de Junts. El partido también asegura que “nunca hemos votado ninguna propuesta de Vox en el Congreso”, pero no dan detalles