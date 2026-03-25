La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional

La Junta de Andalucía ha acordado un nuevo modelo de carrera profesional para los 120.000 profesionales sanitarios que componen el SAS, tras 20 años de negociaciones. Este pacto calificado como "histórico" por los propios sindicatos implica, en la práctica, subidas salariales a través de un nuevo modelo de desarrollo de la carrera profesional y de una revisión de la regulación de la evaluación por desempeño que tienen efectos sobre los complementos retributivos que tiene la plantilla del SAS.