edición general
3 meneos
6 clics
El Junior de Valencia Basket, encerrado en su hotel de Abu Dhabi por los bombardeos sobre Irán

El Junior de Valencia Basket, encerrado en su hotel de Abu Dhabi por los bombardeos sobre Irán

El equipo taronja tenía que disputar el Torneo Next Gen de Euroleague, que ha sido cancelado

| etiquetas: baloncesto , israel , abu dhabu , eeuu , irán
2 1 0 K 31 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Quizá las federaciones de diversos deportes españolas y europedas deberían plantearse mejor el ir a competir a según qué dictaduras de altísimo riesgo, como todos los países del Golfo, especialmente con niños.
1 K 30
josde #4 josde
#2 Se sabia que Israel y Zanahoria atacarían lo mas pronto posible, no se como se permitió ir a esos deportistas.
0 K 20
smilo #1 smilo
Ahora miles y miles de personas atrapadas sin poder volver a sus casas al estar el espacio aéreo cerrado de esa zona.
0 K 12
Sandman #3 Sandman
Euroleague en Abu Dhabi. Ajá.
0 K 11
#5 elBerzas *
rojos cabrones, no saben que haces para que no pueda volver el emeritus.

x.com/MundoEConflicto/status/2027674724306760000
0 K 6

menéame