Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, sobre la muerte de Noelia Castillo:

La muerte de la joven de 25 años reaviva la polémica sobre la ley, la falta de cuidados paliativos y la dificultad de valorar el sufrimiento psíquico. El caso expone una dolorosa paradoja: España es uno de los cuatro países de la UE con la eutanasia legalizada por ley, pero se encuentra a la cola de los países desarrollados en inversión en cuidados paliativos. Noelia, la tercera persona más joven en recibir la eutanasia en España, falleció sola en la habitación de un hospital, como ella misma pidió. Mientras su caso aviva el debate, un dato in