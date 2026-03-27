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Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, sobre la muerte de Noelia Castillo:

Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, sobre la muerte de Noelia Castillo:

La muerte de la joven de 25 años reaviva la polémica sobre la ley, la falta de cuidados paliativos y la dificultad de valorar el sufrimiento psíquico. El caso expone una dolorosa paradoja: España es uno de los cuatro países de la UE con la eutanasia legalizada por ley, pero se encuentra a la cola de los países desarrollados en inversión en cuidados paliativos. Noelia, la tercera persona más joven en recibir la eutanasia en España, falleció sola en la habitación de un hospital, como ella misma pidió. Mientras su caso aviva el debate, un dato in

| etiquetas: eutanasia , bioética , cuidados paliativos , sufrimiento
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2 comentarios
4 0 1 K 49 actualidad
Cuñado #2 Cuñado *
Meneo sólo para dar a conocer el detritus mental de esta gentuza.

Mientras nos encerramos en nuestra cámara de eco, ahí afuera hay basura como este puto payaso que rebuzna su catecismo magufo mientras sobrevuela la carroña a la espera de captar algún incauto para su cuadrilla de cuatreros oportunistas.

Los derechos civiles no se defienden solos. Siempre hay escoria acechando para intentar arrastrarnos a su lodo de odio e ignorancia. La gente como este impresentable son el enemigo.
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#1 lectorcritico
Noelia, la tercera persona más joven en recibir la eutanasia en España, falleció sola en la habitación de un hospital, como ella misma pidió. Mientras su caso aviva el debate, un dato invita a la reflexión: solo en 2024, 54 personas que habían solicitado la eutanasia paralizaron el proceso
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menéame