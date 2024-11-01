Jugando Batalla naval

Parecía increíble que el sino trágico golpeara otra vez a los Kennedy, luego del asesinato del padre en 1963 y del tío en 1968, pero los titulares informaron que “John-John”, el hijo de 38 años, piloteaba una pequeña avioneta en la que iba con su esposa y su cuñada para una boda cuando a las 9:40 p. m. del 16 de julio de 1999 desapareció sobre el Atlántico, a escasos kilómetros de aterrizar. El presidente Bill Clinton activó una enorme operación de búsqueda, con guardacostas y navíos de guerra de la Armada. Hubo transmisiones en directo, ...