Jueza desestima casos contra James Comey y Letitia James tras determinar que la fiscal Lindsey Halligan, finalista Miss Colorado, fue designada ilegalmente

Una jueza federal desestimó las acusaciones penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, tras determinar que la fiscal Lindsey Halligan, que presentó los casos, no fue designada legalmente. "Coincido con el Sr. Comey en que el intento del Fiscal General de nombrar a la Sra. Halligan como Fiscal Federal Interina para el Distrito Este de Virginia fue inválido. Y dado que la Sra. Halligan carecía de autoridad legal para presentar la acusación, concederé la moción del Sr. Comey y la desestima