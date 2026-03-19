La jueza le da hasta medianoche para poder volver a casa conduciendo tras aceptar un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín

Tenía 15 años cuando fue víctima, en agosto de 2024, de un atropello, mientras cruzaba correctamente un paso de peatones señalizado. El conductor responsable entregó el carné en el juzgado de Ourense este miércoles, tras aceptar su responsabilidad en la audiencia preliminar. Como el hombre reside en Verín, y tenía que regresar a su casa tras aceptar la condena, la magistrada estableció, como momento de entrada en vigor de la sentencia, las 12 horas de la medianoche del miércoles al jueves. La autoridad advirtió al acusado de que, a partir de...