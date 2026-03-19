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La jueza le da hasta medianoche para poder volver a casa conduciendo tras aceptar un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín

La jueza le da hasta medianoche para poder volver a casa conduciendo tras aceptar un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín

Tenía 15 años cuando fue víctima, en agosto de 2024, de un atropello, mientras cruzaba correctamente un paso de peatones señalizado. El conductor responsable entregó el carné en el juzgado de Ourense este miércoles, tras aceptar su responsabilidad en la audiencia preliminar. Como el hombre reside en Verín, y tenía que regresar a su casa tras aceptar la condena, la magistrada estableció, como momento de entrada en vigor de la sentencia, las 12 horas de la medianoche del miércoles al jueves. La autoridad advirtió al acusado de que, a partir de...

| etiquetas: acusado , atropello , verín , vuelta a casa conduciendo , año sin carné
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6 comentarios
3 1 0 K 53 actualidad
Huaso #2 Huaso
Entregó el carnet i aceptó la responsabilidad en la audiencia preliminar. No veo noticia.

Tal vez lo más higiénico hubiese sido solicitar a las fuerzas del estado su escolta en coche patrulla al domicilio y la inmovilización del vehículo, tras retirada con efecto inmediato.

Más allá de eso, solo veo una resolución eminentemente práctica y digamos “original”.
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#4 Pixmac *
#2 El atropello fue en un paso de peatones señalizado por "falta de atención durante la conducción", no por ser "cegado por el sol" o algún otro elemento que pudiera justificar un poco el atropello y hacer pensar que fue un fallo puntual. A una persona así no creo que sea buena idea "hacerle un favor" permitiéndole volver a casa con su coche cuando hay otras maneras de volver a casa. Debería haberle llevado la jueza, si quiere hacerle el favor.

Me parece que volverá a verle por el juzgado antes de que acabe la suspensión.
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tul #1 tul
y no podria haberle condenado a volver en taxi?
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Aokromes #3 Aokromes
#1 o en transporte publico.

maps.app.goo.gl/RGx1BczcStqXL3vn9
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lameiro #5 lameiro
#3 ¿Y dejas el coche en el parking de Ourense un año hasta que cumplas la condena?
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Aokromes #6 Aokromes
#5 "oye, traeme el coche"
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menéame