·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6215
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5084
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4755
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
3519
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
2720
clics
South Park: el fin de la obesidad
más votadas
449
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump
488
Madrid desmantela su escuela pública
343
Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU
418
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina
395
“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
41
clics
El juez Peinado solicita a la Moncloa los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que sean analizados por la UCO
El magistrado exige a la Presidencia del Gobierno los mensajes que la esposa de Sánchez ha enviado y recibido durante siete años desde su cuenta oficial
|
etiquetas
:
peinad
,
emails
,
begoña
,
gomez
22
5
0
K
239
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
239
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
Desideratum
El problema no es el prevaricador Peinado. Este tan solo es el desgraciado que hace de canario en la mina.
El problema es la absoluta desidia o incapacidad de los superiores de este pseudo juez para apartarlo de un caso que se ha inventado, basándose en recortes de periódicos, por tanto en contra de los criterios establecidos, para estos menesteres, del propio Tribunal Supremo, y habiendo choteado hasta en un par de ocasiones los límites de la investigación que le ha impuesto la Audiencia…
» ver todo el comentario
12
K
166
#8
Quel
*
#5
Si fulanito mata a menganito e inmediatamente lo publica en un periódico ... ¿ Ya no se puede investigar porque ja salido en el "recorte de un periódico" ? Pregunto
al parecer nadie está dispuesto a pararle los pies
Quizás ... porque no se le puede parar los pies porque ese relate de la "prevaricación" es solo un relato. Quizás.
3
K
-41
#10
Desideratum
#8
Quizás seas un troll de puta madre.... Quizás.
2
K
47
#22
Quel
*
#10
Gracias. Me gustaría poder decir lo mismo, pero no.
0
K
6
#17
luckyy
#8
vaya mierda
0
K
7
#1
Fluor
Prospección epistolar
11
K
160
#2
obmultimedia
#1
Como que se van a mantener todos los correos, mas siendo una cuenta oficial.
1
K
23
#3
makinavaja
Lo del tonto y la linde ya se quedó corto hace meses...
6
K
90
#7
Quel
#3
Quizás porque no es él a quien se le ha acabado la linde.
0
K
6
#4
Apotropeo
Le veo muy comedido, lo suyo es pedirlos desde la primera comunión
3
K
51
#15
xyria
#4
Estoy seguro de que todos esos correos, de existir la cuenta, ya han sido borrados. Si es así, es decir, existe la cuenta y fueron borrados, me alegraría muchísimo.
0
K
9
#11
Dr.Who
*
Está a puntito de acabarse el plazo de la instrucción... La primera prospectiva y abierta y explícitamente realizada por un juez al servicio de un partido político. Y un melón que se abrirá para todos en el futuro.
nervios a flor de piel ante la posibilidad de no encontrar nada
2
K
45
#13
OrialCon_Darkness
Oxtias, ahora hay que tener correos guardados de 7 años atrás? Más que la documentación de empresa, que son solo 5 años
1
K
24
#21
Dr.Who
*
#19
igual hay alguna vía, pero ya te digo que lo desconozco, en teoría ya se triplico el plazo de instrucción en la última reforma judicial... Pero vamos que espero que revisen los E-Mails con alguna herramienta o IA, y no previamente impresos chupándose el pulgar para pasar las páginas
0
K
13
#6
Suleiman
Siete años... este tio que se fuma? Ni de coña van a tener 7 años de retención.
0
K
13
#9
Pivorexico
*
#6
Pues si lo borró, es que algo tendría que ocultar y eso demostraría su culpabilidad ;
Si cuela con el Fiscal General .
1
K
22
#12
Suikoden
Si quiere mantener la causa de forma artificial buena jugada.
0
K
10
#14
Dr.Who
*
#12
que yo conozca, la causa (en su fase de instrucción) no puede ir más allá de un plazo... Lo unico que mantiene es los titulares, que es, me temo, el objetivo desde hace 18 meses de todo esto, y si "sonase la flauta", algo más... de momento por mucho fascioyoutuber haciendo vídeos con grandilocuentes clickbait y por mucho sensacionalismo en la prensa pagada por ayuntamientos y CC.AA del PP, "no ha sonado".
Las preguntas que se harán muchos, a continuación, caso de quedar…
» ver todo el comentario
0
K
13
#19
Suikoden
#14
¿No puede usar la excusa del volumen de lo investigado y revisado de los emails para prolongarla?
0
K
10
#16
oceanon3d
*
El problema no es Peinado, que es lo que es y no lo disimula; el problema son sus superiores de la Audiencia de Madrid y por encima de estos el CGPJ.
Bien sean porque se les a ido de las manos el"ahora se va a enterar el Perro Xchanche jo jo jo " o porque están en el ajo forman parte de este intento de subvertir el orden constitucional ... o lo que es lo mismo;
un golpe de estado.
0
K
8
#18
aruleno
Como disfruta este señor degradando la justicia.
0
K
7
#20
Oliram
3 3 2
D. Peinado
cronometrador oficial
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El problema es la absoluta desidia o incapacidad de los superiores de este pseudo juez para apartarlo de un caso que se ha inventado, basándose en recortes de periódicos, por tanto en contra de los criterios establecidos, para estos menesteres, del propio Tribunal Supremo, y habiendo choteado hasta en un par de ocasiones los límites de la investigación que le ha impuesto la Audiencia… » ver todo el comentario
al parecer nadie está dispuesto a pararle los pies
Quizás ... porque no se le puede parar los pies porque ese relate de la "prevaricación" es solo un relato. Quizás.
nervios a flor de piel ante la posibilidad de no encontrar nada
Si cuela con el Fiscal General .
Las preguntas que se harán muchos, a continuación, caso de quedar… » ver todo el comentario
Bien sean porque se les a ido de las manos el"ahora se va a enterar el Perro Xchanche jo jo jo " o porque están en el ajo forman parte de este intento de subvertir el orden constitucional ... o lo que es lo mismo; un golpe de estado.
D. Peinado
cronometrador oficial