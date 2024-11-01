edición general
27 meneos
41 clics
El juez Peinado solicita a la Moncloa los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que sean analizados por la UCO

El juez Peinado solicita a la Moncloa los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que sean analizados por la UCO

El magistrado exige a la Presidencia del Gobierno los mensajes que la esposa de Sánchez ha enviado y recibido durante siete años desde su cuenta oficial

| etiquetas: peinad , emails , begoña , gomez
22 5 0 K 239 actualidad
22 comentarios
22 5 0 K 239 actualidad
Comentarios destacados:      
Desideratum #5 Desideratum
El problema no es el prevaricador Peinado. Este tan solo es el desgraciado que hace de canario en la mina.

El problema es la absoluta desidia o incapacidad de los superiores de este pseudo juez para apartarlo de un caso que se ha inventado, basándose en recortes de periódicos, por tanto en contra de los criterios establecidos, para estos menesteres, del propio Tribunal Supremo, y habiendo choteado hasta en un par de ocasiones los límites de la investigación que le ha impuesto la Audiencia…   » ver todo el comentario
12 K 166
Quel #8 Quel *
#5 Si fulanito mata a menganito e inmediatamente lo publica en un periódico ... ¿ Ya no se puede investigar porque ja salido en el "recorte de un periódico" ? Pregunto

al parecer nadie está dispuesto a pararle los pies
Quizás ... porque no se le puede parar los pies porque ese relate de la "prevaricación" es solo un relato. Quizás.
:troll:
3 K -41
Desideratum #10 Desideratum
#8 Quizás seas un troll de puta madre.... Quizás. :troll: :troll:
2 K 47
Quel #22 Quel *
#10 Gracias. Me gustaría poder decir lo mismo, pero no.
0 K 6
#17 luckyy
#8 vaya mierda
0 K 7
#1 Fluor
Prospección epistolar
11 K 160
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Como que se van a mantener todos los correos, mas siendo una cuenta oficial.
1 K 23
makinavaja #3 makinavaja
Lo del tonto y la linde ya se quedó corto hace meses...
6 K 90
Quel #7 Quel
#3 Quizás porque no es él a quien se le ha acabado la linde.
:troll:
0 K 6
Apotropeo #4 Apotropeo
Le veo muy comedido, lo suyo es pedirlos desde la primera comunión
:troll:
3 K 51
xyria #15 xyria
#4 Estoy seguro de que todos esos correos, de existir la cuenta, ya han sido borrados. Si es así, es decir, existe la cuenta y fueron borrados, me alegraría muchísimo.
0 K 9
Dr.Who #11 Dr.Who *
Está a puntito de acabarse el plazo de la instrucción... La primera prospectiva y abierta y explícitamente realizada por un juez al servicio de un partido político. Y un melón que se abrirá para todos en el futuro.

nervios a flor de piel ante la posibilidad de no encontrar nada :-D
2 K 45
OrialCon_Darkness #13 OrialCon_Darkness
Oxtias, ahora hay que tener correos guardados de 7 años atrás? Más que la documentación de empresa, que son solo 5 años xD
1 K 24
Dr.Who #21 Dr.Who *
#19 igual hay alguna vía, pero ya te digo que lo desconozco, en teoría ya se triplico el plazo de instrucción en la última reforma judicial... Pero vamos que espero que revisen los E-Mails con alguna herramienta o IA, y no previamente impresos chupándose el pulgar para pasar las páginas xD
0 K 13
#6 Suleiman
Siete años... este tio que se fuma? Ni de coña van a tener 7 años de retención.
0 K 13
#9 Pivorexico *
#6 Pues si lo borró, es que algo tendría que ocultar y eso demostraría su culpabilidad ;

Si cuela con el Fiscal General . :-D
1 K 22
#12 Suikoden
Si quiere mantener la causa de forma artificial buena jugada.
0 K 10
Dr.Who #14 Dr.Who *
#12 que yo conozca, la causa (en su fase de instrucción) no puede ir más allá de un plazo... Lo unico que mantiene es los titulares, que es, me temo, el objetivo desde hace 18 meses de todo esto, y si "sonase la flauta", algo más... de momento por mucho fascioyoutuber haciendo vídeos con grandilocuentes clickbait y por mucho sensacionalismo en la prensa pagada por ayuntamientos y CC.AA del PP, "no ha sonado".

Las preguntas que se harán muchos, a continuación, caso de quedar…   » ver todo el comentario
0 K 13
#19 Suikoden
#14 ¿No puede usar la excusa del volumen de lo investigado y revisado de los emails para prolongarla?
0 K 10
oceanon3d #16 oceanon3d *
El problema no es Peinado, que es lo que es y no lo disimula; el problema son sus superiores de la Audiencia de Madrid y por encima de estos el CGPJ.

Bien sean porque se les a ido de las manos el"ahora se va a enterar el Perro Xchanche jo jo jo " o porque están en el ajo forman parte de este intento de subvertir el orden constitucional ... o lo que es lo mismo; un golpe de estado.
0 K 8
aruleno #18 aruleno
Como disfruta este señor degradando la justicia.
0 K 7
#20 Oliram
3 3 2
D. Peinado

cronometrador oficial
0 K 6

menéame