Un juez ordena capturar y encarcelar a la exministra de Perú que recibió asilo en la embajada de México

El magistrado toma esta decisión al considerar que existe un riesgo de fuga "palpable" después de que Betssy Chávez no asistiera al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales. Un juez ha ordenado este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses para la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Hasta ahora, Chávez se encuentra en la residencia de la embajada de México en Lima.