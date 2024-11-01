edición general
El juez Hurtado impone una fianza al fiscal general contraria a la doctrina del Constitucional

El juez Hurtado impone una fianza al fiscal general contraria a la doctrina del Constitucional

Aplica un criterio que el tribunal de garantías consideró en 2023 que equivalía a "anticipar la pena", vulnerando la presunción de inocencia.

rogerius
¿El juez Hurtado lo sabe? Si se prueba que lo sabe —y debería saberlo— ¿prevaricación? :shit:

Está dejando a la judicatura en buen lugar el señor Peinado. :-D
sotillo
Su objetivo es el gobierno y los métodos no importan, importa el resultado
Esteban_Rosador
¿Presunción de inocencia? Eso solo es para la gente de bien, no para los rojos.
