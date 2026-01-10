Un juez bloquea la orden electoral de Trump sobre el voto por correo, en una demanda interpuesta por los estados de Oregón y Washington [ENG]

Un juez federal bloqueó el viernes a la administración del presidente Donald Trump para que no pueda aplicar la mayor parte de su orden ejecutiva sobre las elecciones en los estados de voto por correo de Washington y Oregón, lo que supone el último golpe a los intentos de Trump de exigir pruebas documentales de ciudadanía para votar y de obligar a que todas las papeletas se reciban antes del día de las elecciones. El juez del Tribunal de Distrito de EEUU John H. Chun, concluyó que esos requisitos excedían la autoridad del presidente.