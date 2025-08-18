'Los Juegos del Hambre' suspenden una jornada de grabación y brindan su ayuda en los incendios

Dos camiones motobomba y un equipo de 10 bomberos vinculados al rodaje se sumaron a las labores de extinción El rodaje internacional de la próxima entrega de 'Los Juegos del Hambre', que estos días tiene lugar en Somiedo, también se ha visto condicionado por los incendios. La productora decidió suspender la grabación del día de hoy para hacer mediciones de la calidad del aire y si es seguro, retomar la actividad. Tanto ayer como hoy han ofrecido a las autoridades parte de sus recursos logísticos. Dos camiones motobomba y un equipo de diez.