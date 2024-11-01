edición general
Juanma Castaño, periodista deportivo: "Entre las personas con banderas palestinas había algunos que hace dos días celebraban el asesinato de Guardias Civiles y concejales"

Juanma Castaño, periodista deportivo: "Entre las personas con banderas palestinas había algunos que hace dos días celebraban el asesinato de Guardias Civiles y concejales"

Juanma Castaño ha hablado muy claro sobre lo que ha sucedido en el final de la etapa de la Vuelta a España en Bilbao

7 comentarios
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Ha faltado tiempo para relacionarlos con los de la bicilETA, la madre que lo parió. Es una cuestión de decencia, normal que no lo entienda.
#1 IsraelEstadoGenocida
Siempre va con cara de imparcial pero de vez en cuando asoma la patita para demostrar lo mierda de persona que es.
#3 Grahml
#1 Sí claro.

Un locutor deportivo en la Cope, por mucha cara de imparcial que ponga, da por seguro que no lo es.

Y de "patita" nada. Todo él es mierda persona.

Hay que dejar la "ingenuidad" a un lado lo antes posible.
#5 IsraelEstadoGenocida
#3 ¿Escuchas asiduamente el programa?

No he dicho que sea imparcial, he dicho que va de imparcial, repartiendo concordia. Pero no tengo ninguna duda de que es como es, le pasó en el caso e Jenni Hermoso y le ha pasado ahora.
#4 Shibuya *
Juanma gilipollas. Si tienes pruebas de eso ve a denunciar. Si no te jodes. Imbécil.
Felón_Task #6 Felón_Task
Y algunos de los que se rasgaban las vestiduras por esas muertes de las que usted me habla, hoy día, desayunan, comen y cenan sin la mínima perturbación al ver niños palestinos muertos en Prime Time.
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Y también había uno que le gusta la Cruzcampo.
Y esto no se dice.
Por que no interesa.
