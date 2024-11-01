·
más visitadas
7050
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
6473
clics
¿Ya nadie se acuerda?
6997
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
4837
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
4788
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
más votadas
417
¿Ya nadie se acuerda?
373
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
414
Última hora de la etapa 11 de la Vuelta en Bilbao: etapa neutralizada por las protestas
491
Varios equipos piden la retirada del Israel de la Vuelta por seguridad
356
Condenado a dos años y medio un ultraderechista que llamaba en sus redes a «tirar a matar» a las personas migrantes
Juanma Castaño, periodista deportivo: "Entre las personas con banderas palestinas había algunos que hace dos días celebraban el asesinato de Guardias Civiles y concejales"
Juanma Castaño ha hablado muy claro sobre lo que ha sucedido en el final de la etapa de la Vuelta a España en Bilbao
|
etiquetas
:
juanma
,
castaño
,
vuelta
,
españa
,
protesta
,
genocidio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MiguelDeUnamano
Ha faltado tiempo para relacionarlos con los de la bicilETA, la madre que lo parió. Es una cuestión de decencia, normal que no lo entienda.
5
K
86
#1
IsraelEstadoGenocida
Siempre va con cara de imparcial pero de vez en cuando asoma la patita para demostrar lo mierda de persona que es.
5
K
60
#3
Grahml
#1
Sí claro.
Un locutor deportivo en la Cope, por mucha cara de imparcial que ponga, da por seguro que no lo es.
Y de "patita" nada. Todo él es mierda persona.
Hay que dejar la "ingenuidad" a un lado lo antes posible.
1
K
23
#5
IsraelEstadoGenocida
#3
¿Escuchas asiduamente el programa?
No he dicho que sea imparcial, he dicho que va de imparcial, repartiendo concordia. Pero no tengo ninguna duda de que es como es, le pasó en el caso e Jenni Hermoso y le ha pasado ahora.
0
K
15
#4
Shibuya
*
Juanma gilipollas. Si tienes pruebas de eso ve a denunciar. Si no te jodes. Imbécil.
2
K
30
#6
Felón_Task
Y algunos de los que se rasgaban las vestiduras por esas muertes de las que usted me habla, hoy día, desayunan, comen y cenan sin la mínima perturbación al ver niños palestinos muertos en Prime Time.
1
K
23
#7
Estoeslaostia
Y también había uno que le gusta la Cruzcampo.
Y esto no se dice.
Por que no interesa.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
