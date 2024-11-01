edición general
8 meneos
16 clics
¿Por qué los jóvenes varones pobres miran a Javier Milei? Una alerta que la política no puede ignorar

¿Por qué los jóvenes varones pobres miran a Javier Milei? Una alerta que la política no puede ignorar

Una parte significativa de los votantes de Milei son jóvenes varones, de sectores populares, desencantados y alejados de las identidades políticas tradicionales. No llegan a la ultraderecha por convicción ideológica profunda, sino por hartazgo. Crecieron entre crisis, inflación, precariedad laboral y promesas incumplidas. El sistema no les ofreció futuro ni reconocimiento. Milei aparece como un grito de bronca contra “la casta”, una narrativa simple que canaliza frustración y enojo, aunque no ofrezca soluciones reales a sus problemas cotidianos

| etiquetas: opinión , argentina , política , jóvenes , hartazgo
7 1 2 K 72 Argentina
26 comentarios
7 1 2 K 72 Argentina
Lutin #3 Lutin
Ignorancia y falta de cultura.
11 K 136
Barney_77 #17 Barney_77
#3 Menos mal que aquí tenemos a gente versada y culta como vosotros... #8
0 K 17
calde #22 calde
#3 Lo mismo por lo que la mayoría de votontos votantes de VOX deciden su voto.
1 K 22
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#7

Con lo bien que estaban en la dictadura, helandose en las trincheras de Malvinas, sin suministros y armas para defenderse ...
3 K 51
#4 CarlosSanchezDiaz
porque las redes sociales les modelan
3 K 31
#20 Daniel2000
#4 Menéame es una red social ...
0 K 15
#2 DenisseJoel
Son privilegiados, ¿no? Así que es normal que voten a la derecha.
2 K 30
#14 JGG *
"Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo."

Albert Einstein.
1 K 29
johel #15 johel *
#14 "Si los resultados no confirman nuestra teoria basada en la seleccion previa de los datos que nos interesan, es que no lo hemos intentado suficientes veces". Los economistas.
1 K 23
Torrezzno #9 Torrezzno *
#7 exacto. Desde su perspectiva les han vendido una mentira. Si no pueden comprarse una casa, ni un coche, si el trabajo es precario o directamente te va a reemplazar una IA. ¿Para que esforzarse? No creen en las instituciones y no les falta razón
0 K 20
Torrezzno #6 Torrezzno
www.meneame.net/story/pobres-votan-derecha


Todos estos jóvenes son muy peligrosos. No creen en la democracia. La solución es mandarlos a una guerra, ya sea Rusia o quien sea
0 K 20
#7 username
#6 también es verdad que la democracia solo les traído crisis y pobreza mientras ven en Instagram lo fácil que es hacerse rico
0 K 11
sotillo #25 sotillo
#7 Pues entonces son unos lerdos, con lo fácil que es tener instagram
0 K 10
#13 Daniel2000 *
¿ Alguien se ha leído el articulo ?... QUE TIENE 6 CLICKS Y 13 COMENTARIOS, COJONES


Leo que "No llegan a la ultraderecha por convicción ideológica profunda, sino por hartazgo. Crecieron entre crisis, inflación, precariedad laboral y promesas incumplidas. Para muchos, el sistema no les ofreció futuro ni reconocimiento."

Están hartos de crisis, de promesas, de no salir del pozo ... ¿ pastilla roja o pastilla azul ...?. Los de la pastilla roja llevan 40 años haciéndome promesas que no cumplen ... cada vez estoy peor ... pues me tomo la pastilla azul.
0 K 15
sotillo #26 sotillo
#13 El sistema no se pero seguro que muchos de sus padres se esforzaron en que no fuera así
0 K 10
Mauro_Nacho #10 Mauro_Nacho
En las enfermedades mentales hay gente que se autoagreden, se autolesionan. Esto puede trasladarse a la sociedad, pobre pierde la autoestima, se desprecia y se deja llevar por el discurso que el estado es el culpable, que cuando menos estado es mejor. En sociedades ya de por si muy desiguales sin un estado fuerte, las desigualdades se acrecientan más.
Hay que decir que Milei es un mentiroso compulsivo, con crisis psicóticas, aunque su enfermedad no tiene nada que ver con los pobres que le votan, pero hay un nexo entre el hartazgo de los pobres y el hombre de la motosierra que les produce cierta atracción, por destructivo que sea el resultado.
1 K 14
#16 chocoleches
Si ves que eres un desgraciado, y tus perspectivas de futuro no mejoran esa situación, te agarras a un clavo ardiendo.
0 K 12
tul #1 tul
porque son un retrones que fueron facilmente engañados
0 K 12
sotillo #23 sotillo
#1 No te creas, pasa como aquí con Abascal ¿Que joven no ha querido siempre levantarse tarde, estar todo el día de fiesta, no trabajar y que su padre se lo pague todo y estar en casa a mesa puesta, con servicio y te digan lo guapo y listo que eres? Pues ya lo tenéis
0 K 10
johel #19 johel *
Miran a milei y ven el exito personal en un tipo que hace lo que le dice su perro muerto via interpretacion astral de una bruja y bajo consejo rabino SSionazi, en unos discursos incendiarios llenos de odio que no tienen ninguna consecuencia negativa para su persona. ¿Que por que miran? ¿Que por que miran? :palm:
0 K 11
#8 diablos_maiq *
Porque ven hasta dónde se puede llegar siendo un completo inútil. Es inspirador.
0 K 10
hazardum #5 hazardum
Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder.
0 K 7
Dragstat #12 Dragstat *
#5 yo lo veo más a decir al así: como estamos en la mierda, y nadie nos va a ayudar, al menos vamos a votar al más incendiario para que al menos jodan a los demás lo máximo posible. Así que benefician a las élites pero no a la gran mayoría.
0 K 20
GeneWilder #21 GeneWilder
#12 Lo que llaman “ver el mundo arder”.
1 K 31
#24 vertedero_de_rojos
por imbecilidad y paletismo, como en extremadura con bocs
0 K 6
Donal_Trom #18 Donal_Trom
¿Porque tienen ojos?
0 K 6

menéame