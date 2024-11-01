¿Por qué los jóvenes varones pobres miran a Javier Milei? Una alerta que la política no puede ignorar

Una parte significativa de los votantes de Milei son jóvenes varones, de sectores populares, desencantados y alejados de las identidades políticas tradicionales. No llegan a la ultraderecha por convicción ideológica profunda, sino por hartazgo. Crecieron entre crisis, inflación, precariedad laboral y promesas incumplidas. El sistema no les ofreció futuro ni reconocimiento. Milei aparece como un grito de bronca contra “la casta”, una narrativa simple que canaliza frustración y enojo, aunque no ofrezca soluciones reales a sus problemas cotidianos
Con lo bien que estaban en la dictadura, helandose en las trincheras de Malvinas, sin suministros y armas para defenderse ...
Todos estos jóvenes son muy peligrosos. No creen en la democracia. La solución es mandarlos a una guerra, ya sea Rusia o quien sea
Leo que "No llegan a la ultraderecha por convicción ideológica profunda, sino por hartazgo. Crecieron entre crisis, inflación, precariedad laboral y promesas incumplidas. Para muchos, el sistema no les ofreció futuro ni reconocimiento."
Están hartos de crisis, de promesas, de no salir del pozo ... ¿ pastilla roja o pastilla azul ...?. Los de la pastilla roja llevan 40 años haciéndome promesas que no cumplen ... cada vez estoy peor ... pues me tomo la pastilla azul.
Hay que decir que Milei es un mentiroso compulsivo, con crisis psicóticas, aunque su enfermedad no tiene nada que ver con los pobres que le votan, pero hay un nexo entre el hartazgo de los pobres y el hombre de la motosierra que les produce cierta atracción, por destructivo que sea el resultado.