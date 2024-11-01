¿Por qué los jóvenes varones pobres miran a Javier Milei? Una alerta que la política no puede ignorar

Una parte significativa de los votantes de Milei son jóvenes varones, de sectores populares, desencantados y alejados de las identidades políticas tradicionales. No llegan a la ultraderecha por convicción ideológica profunda, sino por hartazgo. Crecieron entre crisis, inflación, precariedad laboral y promesas incumplidas. El sistema no les ofreció futuro ni reconocimiento. Milei aparece como un grito de bronca contra “la casta”, una narrativa simple que canaliza frustración y enojo, aunque no ofrezca soluciones reales a sus problemas cotidianos