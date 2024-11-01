edición general
José Manuel Aguirre Zamora alias “Putrefacha”, traficante de odio a tiempo completo

Una de las características de las cuentas manejadas por José Manuel Aguirre Zamora, el empresario que se escondía tras estos perfiles, es el uso de imágenes de señoras ligeras de ropa, fabricadas con IA, para “calentar” y hacer atractivos dichos mensajes de odio. Las diversas cuentas que dan cobertura al personaje de Putrefacaha, también conocido como Doctora Doña Agustina de Fecca, reúne todos los condicionantes para entrar en la categoría de traficante de odio.

Qué puto asco de seres. Él y sus seguidores. A ver si este meneo vale para que te empieces a secar tú, y no un moro cogido al azar.
Es como el As de hace años, pero en subnormal y en facha.
#3 xD xD xD
Luego se hacen los cuquis cuando es la hora de recibir dinero de los clientes:
www.youtube.com/c/RamónBilbaoVinosyViñedos/videos

19,5 millones de ganancias, seguro que alguien que gana todo ese dinero me representa a nivel político: xD
forbes.es/empresas/758730/zamora-company-ramon-bilbao-y-licor-43-gana-
Me siento superidentificado, sin duda el próximo año les voto... en la máquina de hacer serpentinas. xD
Si te tienen que poner una mujer semi desnuda para venderte un argumento, me da que no hay argumento.
