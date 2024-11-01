José Manuel Aguirre Zamora alias “Putrefacha”, traficante de odio a tiempo completo

Una de las características de las cuentas manejadas por José Manuel Aguirre Zamora, el empresario que se escondía tras estos perfiles, es el uso de imágenes de señoras ligeras de ropa, fabricadas con IA, para “calentar” y hacer atractivos dichos mensajes de odio. Las diversas cuentas que dan cobertura al personaje de Putrefacaha, también conocido como Doctora Doña Agustina de Fecca, reúne todos los condicionantes para entrar en la categoría de traficante de odio.