13
meneos
22
clics
Joe Abercrombie: "Cuando escribes un libro con dragones y espadas mágicas tienes que aceptar que no te van a dar el Nobel"
El escritor británico, máximo exponente de la fantasía oscura, salta al 'mainstream' con 'Los Diablos', que será adaptada al cine por James Cameron tras 'Avatar'.
|
etiquetas:
:
joe abercrombie
,
literatura fantástica
,
libros
,
escritores
11
2
0
K
124
cultura
5 comentarios
11
2
0
K
124
cultura
relacionadas
#2
txepel
Terry Pratchett cuando le preguntaron por qué con su habilidad escribía en un género "menor" como la fantasía:
O: It’s certainly regarded as less than serious fiction.
O: It's certainly regarded as less than serious fiction.

P: (Sighs) Without a shadow of a doubt, the first fiction ever recounted was fantasy. Guys sitting around the campfire— Was it you who wrote the review? I thought I recognized it— Guys sitting around the campfire telling each other stories about the gods who made lightning, and stuff like that. They did not tell one another
…
» ver todo el comentario
2
K
30
#1
Joroñas
Pero quizá el de química....
1
K
22
#4
kaos_subversivo
#1
el premio nobel a la fantasia siempre fue el de economia. Y eso que no siquiera es un nobel
4
K
53
#5
kilokilo
Sólo hay un escritor que se merezca el Nobel, no tanto por su calidad narrativa, que la tiene. Sino por haber conseguido que millones de personas lean. Y es Stephen King.
3
K
19
#3
ummon
Pues un genial portugués escribió una distopía y ya tenía un nobel, eso sí se hizo verdaderos malabarismos para nunca catalogar a Ensayo sobre la ceguera como ciencia ficción distópica en la prensa generalista cuando hablaban de esta novela.
es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_la_ceguera
1
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
