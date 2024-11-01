edición general
13 meneos
22 clics
Joe Abercrombie: "Cuando escribes un libro con dragones y espadas mágicas tienes que aceptar que no te van a dar el Nobel"

Joe Abercrombie: "Cuando escribes un libro con dragones y espadas mágicas tienes que aceptar que no te van a dar el Nobel"

El escritor británico, máximo exponente de la fantasía oscura, salta al 'mainstream' con 'Los Diablos', que será adaptada al cine por James Cameron tras 'Avatar'.

| etiquetas: joe abercrombie , literatura fantástica , libros , escritores
11 2 0 K 124 cultura
5 comentarios
11 2 0 K 124 cultura
#2 txepel
Terry Pratchett cuando le preguntaron por qué con su habilidad escribía en un género “menor” como la fantasía:

O: It’s certainly regarded as less than serious fiction.

P: (Sighs) Without a shadow of a doubt, the first fiction ever recounted was fantasy. Guys sitting around the campfire— Was it you who wrote the review? I thought I recognized it— Guys sitting around the campfire telling each other stories about the gods who made lightning, and stuff like that. They did not tell one another

…   » ver todo el comentario
2 K 30
#1 Joroñas
Pero quizá el de química....

:troll:
1 K 22
#4 kaos_subversivo
#1 el premio nobel a la fantasia siempre fue el de economia. Y eso que no siquiera es un nobel :troll:
4 K 53
#5 kilokilo
Sólo hay un escritor que se merezca el Nobel, no tanto por su calidad narrativa, que la tiene. Sino por haber conseguido que millones de personas lean. Y es Stephen King.
3 K 19
ummon #3 ummon
Pues un genial portugués escribió una distopía y ya tenía un nobel, eso sí se hizo verdaderos malabarismos para nunca catalogar a Ensayo sobre la ceguera como ciencia ficción distópica en la prensa generalista cuando hablaban de esta novela.

es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_sobre_la_ceguera
1 K 15

menéame