Jesucristo no fue el único en resucitar: 7 casos documentados de resurección o síndrome de Lázaro

Cada año se registran en el mundo decenas de casos de personas declaradas muertas que despiertan horas o días después. No son leyendas urbanas. Algunos ocurrieron durante una autopsia (...) El caso más documentado en suelo español ocurrió el 7 de enero de 2018 en el Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Los funcionarios del módulo 8 encontraron al recluso Gonzalo Montoya Jiménez, de 29 años, sin signos vitales a las 21:00. Había tomado un frasco de pastillas en un intento de suicidarse. El servicio médico de la cárcel lo revisó y lo