Jesucristo no fue el único en resucitar: 7 casos documentados de resurección o síndrome de Lázaro

Cada año se registran en el mundo decenas de casos de personas declaradas muertas que despiertan horas o días después. No son leyendas urbanas. Algunos ocurrieron durante una autopsia (...) El caso más documentado en suelo español ocurrió el 7 de enero de 2018 en el Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Los funcionarios del módulo 8 encontraron al recluso Gonzalo Montoya Jiménez, de 29 años, sin signos vitales a las 21:00. Había tomado un frasco de pastillas en un intento de suicidarse. El servicio médico de la cárcel lo revisó y lo
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Lo malo, es que también está documentado, que cuando resucita uno, no se puede hasta el año siguiente porque las bolas de dragón se han convertido en piedra.
En septiembre de 2007, Carlos Camejo tuvo un accidente de tráfico en Venezuela. Los servicios de emergencia lo declararon muerto en el lugar del siniestro y su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Caracas para practicarle la autopsia. El forense hizo la primera incisión. Entonces Camejo empezó a sangrar. Demasiado para ser un cadáver.