Javier Rivas (63) empezó a trabajar con 10 años y le quitan un 13% de la pensión con 47 años cotizados: “¿Qué he hecho yo mal para merecer esto? ¿Trabajar?”

En aquel entonces, en 2019, la edad ordinaria de jubilación era de 65 años con 36 años y 9 meses cotizados y, aunque Rivas superaba con creces el requisito de cotización, el sistema le penalizaba por jubilarse antes de tiempo. Su lucha, realmente, sigue vigente hoy, y es que es un testimonio con el que todavía muchas personas se sienten identificadas, por haber sido igualmente penalizadas o porque lo serían si deciden dar el paso de adelantar su retiro laboral.

powernergia #3 powernergia
Desde siempre se ha penalizado la jubilación anticipada.

Por un lado se ataca al sistema porque es un gasto y por el otro se quejan por medidas totalmente razonables.
Torrezzno #1 Torrezzno
Y ya veréis cuando lo suban a 67 años. La mayoría de millenials no van a tener una pensión completa. Y los gen z ni uno ya que cada vez más nos incorporamos mas tarde al mercado
silvano.jorge #2 silvano.jorge
#1 menos asustar y más luchar.
Luego a las mamis sobre las pensiones sólo van los mayores.
