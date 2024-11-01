edición general
Javier Bardem, Tilda Swinton y otras figuras del cine se niegan a trabajar con empresas israelíes "implicadas en el genocidio"

Más de 1.200 profesionales de la industria cinematográfica han firmado un acuerdo de la Film Workers for Palestine para no colaborar con instituciones cinematográficas israelíes.

8 comentarios
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Bertín Obsborne se ofrece para suplirlos.
Dramaba #5 Dramaba
#2 Sí, por favor. Así la caída será más rápida!!! :-D
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Que lo pongan a hacer de Han Solo en la siguiente trilogía, a ver si revienta Disney.
Dramaba #8 Dramaba
#7 Dios, cuánta crueldad!!
WcPC #1 WcPC
Joder...
Que fuerte.
Si hasta los actores están perdiendo el miedo.
angeloso #3 angeloso
#1 Bardem siempre ha estado en el lado bueno (el de verdad) de la historia.
Aokromes #4 Aokromes
#1 a ver si los sionistas empiezan a perder dinero a espuertas y se quedan sin blanqueamientos.
#6 DonaldBlake
#1 La pena es que son una gota en un océano de actores.
