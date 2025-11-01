Japón y España cierran un capítulo: el embajador se despide tras tres años de vínculo cultural y amistoso  

A punto de embarcar rumbo a Tokio, el embajador de Japón en España hace balance de su estancia, que ha combinado cooperación diplomática con un profundo conocimiento de la historia, la geografía y la cultura española. Su mensaje en redes sociales no solo es un adiós formal, sino también un testimonio personal de la conexión entre ambos países y de la riqueza de los lazos humanos que ha cultivado durante su mandato. En un vídeo difundido en su cuenta de X, @embajadorjpnesp, el diplomático reflexiona sobre los tres años que ha pasado en España.