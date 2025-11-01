edición general
14 meneos
69 clics
Japón y España cierran un capítulo: el embajador se despide tras tres años de vínculo cultural y amistoso

Japón y España cierran un capítulo: el embajador se despide tras tres años de vínculo cultural y amistoso  

A punto de embarcar rumbo a Tokio, el embajador de Japón en España hace balance de su estancia, que ha combinado cooperación diplomática con un profundo conocimiento de la historia, la geografía y la cultura española. Su mensaje en redes sociales no solo es un adiós formal, sino también un testimonio personal de la conexión entre ambos países y de la riqueza de los lazos humanos que ha cultivado durante su mandato. En un vídeo difundido en su cuenta de X, @embajadorjpnesp, el diplomático reflexiona sobre los tres años que ha pasado en España.

| etiquetas: japón , españa , embajador , embajada
11 3 0 K 273 actualidad
2 comentarios
11 3 0 K 273 actualidad
Imag0 #1 Imag0
La sonrisilla que se le pone cuando dice "Croquetas, chocolate con churros, cocido, queso y vino" jajajaj

Misión cumplida chavales.
3 K 47
#2 F.c.r *
Mensaje y noticia publicada por Cataluyapress. Es una noticia del embajador japonés hablando maravillas de España, para que después parte de la población de una determinada opción política, vean lo que es tender lazos y tratar a una región española con respeto, reconociendo su historia... En fin, al final si se fijan, ves que han puesto una noticia donde se sienten orgullosos de las palabras que dice ese embajador hacia su país, España. Hace varios años, con la política rancia, pepera, que campaba en este país, creo que no hubieran publicado una noticia de ese tipo ...
0 K 10

menéame