edición general
4 meneos
13 clics
De Japón a Cuba: qué tan eficaces fueron históricamente los bloqueos navales como el de EE. UU. a Irán

De Japón a Cuba: qué tan eficaces fueron históricamente los bloqueos navales como el de EE. UU. a Irán

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los buques que traten de atravesarlo. El anuncio revierte la decisión tomada un día antes de abrir este corredor marítimo como parte del alto el fuego con EE.UU., Israel y Líbano, lo que generó optimismo sobre avances hacia la resolución del conflicto en el Golfo Pérsico. La decisión de volver a cerrar Ormuz respondió, según Irán, al hecho de que Estados Unidos mantenga vigente en la zona un bloqueo naval a los buques vinculados a Irán.

| etiquetas: bloqueos , navales
3 1 0 K 48 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Principalmente ilegales.
0 K 20
#2 luckyy
Vamos a llamarlos por lo que son: asedios!!!!!
0 K 12
#3 ZamoraBigote
Qué tan eficaces........... qué tan mierda de sintaxis.
0 K 7

menéame