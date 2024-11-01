De Japón a Cuba: qué tan eficaces fueron históricamente los bloqueos navales como el de EE. UU. a Irán

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los buques que traten de atravesarlo. El anuncio revierte la decisión tomada un día antes de abrir este corredor marítimo como parte del alto el fuego con EE.UU., Israel y Líbano, lo que generó optimismo sobre avances hacia la resolución del conflicto en el Golfo Pérsico. La decisión de volver a cerrar Ormuz respondió, según Irán, al hecho de que Estados Unidos mantenga vigente en la zona un bloqueo naval a los buques vinculados a Irán.