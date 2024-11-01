·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
65
clics
Jamoncitos de pollo en salsa: receta económica, sencilla y sabrosa
Si buscas un plato lleno de sabor, fácil de preparar y que no suponga un gran gasto, estos jamoncitos de pollo en salsa se convertirán en un básico de tu cocina.
|
etiquetas
:
cocina
,
recetas
,
pollo
,
salsa
,
económica
11 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
skaworld
Jamoncito o muslito?
Las dos Españas
3
K
40
#3
reivaj01
#2
Por favor, no mezcléis política y
deporte
cocina.
0
K
12
#4
Pasoto
#2
pro muslitos me declaro. Lo de jamoncitos me da hasta vergüenza llamarlo así.
0
K
9
#11
reivaj01
#4
A mí me da más rabia aún cuando a la pechuga la llaman solomillo de pollo.
Cada día más idiotizados.
0
K
12
#6
bestiapeluda
#2
Aquí en Galicia, zancos de toda la vida. Seremos la 3ª España
0
K
7
#7
Doisneau
#2
Lo que nos faltaba, jamonciteros ademas de la escoria sincebollista por meneame. La decadencia de la comunidad no conoce limites
0
K
12
#10
kinnikuman
Jamones al vapor
www.youtube.com/watch?v=JLM-5tBYv2k
1
K
20
#1
letra
Un timo lo de comprar jamoncitos. Mucho mejor, y encima más baratos, los cuartos traseros.
0
K
9
#5
reivaj01
#1
Y mejor aún, un pollo entero, pero si de verdad queremos ahorrar, lo que debemos hacer es juntarnos unos cuantos y comprar una granja.
1
K
25
#8
MADMax2
#1
youtu.be/X53ZSxkQ3Ho?si=xlIX5VN3o27zMYyP&t=28
0
K
10
#9
bestiapeluda
Justo lo que cociné hoy con la oferta del Gadis. 8 patas, 4 euros. Con refrito, chorrito de vino y cerveza, especias y pimiento. Una puta maravilla
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
