Jamoncitos de pollo en salsa: receta económica, sencilla y sabrosa

Jamoncitos de pollo en salsa: receta económica, sencilla y sabrosa  

Si buscas un plato lleno de sabor, fácil de preparar y que no suponga un gran gasto, estos jamoncitos de pollo en salsa se convertirán en un básico de tu cocina.

| etiquetas: cocina , recetas , pollo , salsa , económica
skaworld #2 skaworld
Jamoncito o muslito?

Las dos Españas
reivaj01 #3 reivaj01
#2 Por favor, no mezcléis política y deporte cocina.
Pasoto #4 Pasoto
#2 pro muslitos me declaro. Lo de jamoncitos me da hasta vergüenza llamarlo así. :-P
reivaj01 #11 reivaj01
#4 A mí me da más rabia aún cuando a la pechuga la llaman solomillo de pollo.
Cada día más idiotizados.
#6 bestiapeluda
#2 Aquí en Galicia, zancos de toda la vida. Seremos la 3ª España
Doisneau #7 Doisneau
#2 Lo que nos faltaba, jamonciteros ademas de la escoria sincebollista por meneame. La decadencia de la comunidad no conoce limites
letra #1 letra
Un timo lo de comprar jamoncitos. Mucho mejor, y encima más baratos, los cuartos traseros.
reivaj01 #5 reivaj01
#1 Y mejor aún, un pollo entero, pero si de verdad queremos ahorrar, lo que debemos hacer es juntarnos unos cuantos y comprar una granja.
#9 bestiapeluda
Justo lo que cociné hoy con la oferta del Gadis. 8 patas, 4 euros. Con refrito, chorrito de vino y cerveza, especias y pimiento. Una puta maravilla
menéame