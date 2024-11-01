"Jamás se nos cruzó por la cabeza que iba a ser tan siniestro": familiares de desaparecidos y sobrevivientes recuerdan el día del golpe de Estado que hace 50 años cambió Argentina

Aurora se despertó la mañana del 24 de marzo de 1976 con el llamado de una compañera de estudios y escuchó cuatro palabras: "Por fin somos gobierno". La joven del otro lado de la línea tenía información fresca porque trabajaba en el Ministerio de Defensa argentino. Aurora respondió "ah, bueno", y cortó. "El golpe fue como a las 03:20 de la madrugada. Yo no estaba escuchando la radio", dice, reconociendo que "así eran las comunicaciones" hace 50 años. Los diarios de la mañana tampoco llegaron a informar del que sería el sexto golpe de Estado.