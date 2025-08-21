Jack White te regala la mejor descripción que hayas leído de Donald Trump

Jack White ha vuelto a arremeter duramente contra Donald Trump, después de que el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificara a White de «perdedor» y de artista «acabado». Todo ello a pesar de que, en 2024, La Casa Blanca utilizó ‘Seven Nation Army’ de los White Stripes en un vídeo promocional de la campaña de Trump. El grupo entonces demandó a Trump, pero retiró la denuncia «sin perjuicio» cuando el republicano ganó las elecciones.
| etiquetas: jack white , donald trump
publicando un largo texto en Instagram en el que enumera todos y cada uno de los motivos por los que Trump le parece un «farsante» y un «fascista de medio pelo».
White asegura que Trump aparenta ser «humano», cristiano», «patriota» y «buen líder», pero que en realidad es un «estafador» que ha vivido de engaños, fracasos financieros y manipulación durante décadas. Además de acusarlo de ser un racista y fascista que utiliza «métodos de la GESTAPO» para detener a personas migrantes, lo responsabiliza de muertes por su «inacción durante la pandemia» y de haber usado su poder solo para beneficiar a millonarios y a su propia imagen.