Izquierdas, derechas e inmigrantes ilegales: un callejón sin salida para el Estado-nación

"Me recorre siempre una honda inquietud sobre el asunto de la inmigración no deseada o ilegal (sé que los seres humanos no son ilegales; traspasar fronteras a veces sí). Porque creo que excede las lógicas políticas habituales. Intentaré explicar en este hilo mis razones. El problema de la inmigración no deseada no constituye un fenómeno nuevo. Pero sí aboca ahora mismo al Estado-Nación, tal y como se concibe este desde nuestra perspectiva liberal burguesa, a una contradicción muy profunda: la de 'ciudadanía' frente a Derechos Humanos...".