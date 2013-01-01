edición general
Israel mata al periodista Anas Al Sharif y a otros tres reporteros de Al Yazira en un ataque en Gaza

El Ejército reitera sus acusaciones de pertenencia a Hamás contra Al Sharif, que expertos de la ONU denunciaron como una "campaña de difamación"

efectogamonal #1 efectogamonal *
Asesinato de la voz del periodismo con acritud y alevosía, para tratar de ocultar su genocidio con la complicidad de USA y Europa.

Nos está quedando un mundo maravilloso para el futuro de nuestros vástagos, que no {0x1f525}
efectogamonal #3 efectogamonal *
Se han cargado a todo el equipo de periodistas del Aljazeera:

El reportero: Anas Al-Sharif
El reportero: Muhammad Qariqa
El camarógrafo: Ibrahim Zahir
El camarógrafo: Moamen Aliwa
El conductor del equipo: Muhammad Nofal

Otro crimen de guerra más, para silenciar su genocidio {0x1f525}
#2 Celsar
No jodas! Menudos criminales, no queda una gota de humanidad en el sionismo. :'(
cocolisto #4 cocolisto
Asesinando a los mensajeros."Israel,la única democracia de Oriente Medio".
Cuanta vergüenza estarán pasando los que se creyeron esa frase.Mas criminal para la conciencia humana son los que ni siquiera se avergüencen.
security_incident #5 security_incident *
Claro, según el ejército de la ocupación, este periodista dirigía una "célula terrorista" desde 2013 encargada del lanzamiento de cohetes. Ya el portavoz del ejército sionista de lengua árabe salía el año pasado diciendo que era un terrorista de Hamás.

Así que tienes a un terrorista de Hamás desde el 2013 que es la voz con más audiencia de toda Gaza , que hace decenas de informes y reportajes en directo a la semana y no te lo cargas hasta hoy no??? Porque era difícil de encontrarle o porque hoy había que tapar las vergüenzas americanas en el consejo de seguridad de la ONU cometiendo una atrocidad que le haga suficiente sombra?
