edición general
7 meneos
9 clics
Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah

Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah

El encuentro, impulsado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, reúne este martes a representantes de ambos países en un intento por encauzar un diálogo diplomático, con escasas expectativas de avance respecto de las condiciones para un eventual cese de hostilidades

| etiquetas: líbano , israel , hezbolá , hezbollah , desarme
5 2 3 K 45 actualidad
9 comentarios
5 2 3 K 45 actualidad
ur_quan_master #4 ur_quan_master
¿ Van los israelís a resucitar a los libaneses asesinados?
1 K 30
hackerman #1 hackerman
Mientras Israel se queda con otro troncho del Líbano...q conveniente este gobierno libanés....
2 K 29
#3 guuilesmiz
#1 el gobierno libanés para quién gobierna, para el enemigo?
No es eso alta traición a la nación? Qué penas hay para este tipo de delitos en estos tiempos contemporáneos?
3 K 48
Alakrán_ #6 Alakrán_
#3 Gobierna para su pueblo el que muere por los bombardeos que llegan a Líbano después que Hezbolá ataque a Israel para defender a Irán.
2 K 19
#9 guuilesmiz
#6 dices que el gobierno del Líbano gobierna para su pueblo, entregando parte de su territorio a israel? No nos hagas reír.
Hezbolá es el ejército que defiende al pueblo libanés de los genocidas. Desearías verlos indefensos como a los palestinos, para que israel pudiera masacrarlos a su antojo? Parece que sí.
2 K 28
sotillo #8 sotillo
#3 Vichi
0 K 10
sotillo #7 sotillo
#1 Además es un insulto llamar terrorismo a la Resistencia, eso lo hacían los nazis junto a lo de ejecutar civiles por las acciones guerrilleras, aquí los opresores genonazis es Israel y sus aliados
4 K 52
frankiegth #2 frankiegth *
Pues Líbano se ha ido a negociar a la boca del lobo. Para que estas negociaciones tuvieran cierta credibilidad lo mínimo hubiera sido organizar el encuentro en un país neutral.
0 K 15
kinz000 #5 kinz000
Por qué se reúnen con terroristas??
0 K 11

menéame