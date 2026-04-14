Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah

El encuentro, impulsado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, reúne este martes a representantes de ambos países en un intento por encauzar un diálogo diplomático, con escasas expectativas de avance respecto de las condiciones para un eventual cese de hostilidades
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No es eso alta traición a la nación? Qué penas hay para este tipo de delitos en estos tiempos contemporáneos?
Hezbolá es el ejército que defiende al pueblo libanés de los genocidas. Desearías verlos indefensos como a los palestinos, para que israel pudiera masacrarlos a su antojo? Parece que sí.