Israel intensifica ataques en el sur del Líbano: bombardean Tebnine y Harouf

La aviación israelí ha llevado a cabo una amplia escalada agresiva en el sur del Líbano, lanzando más de 14 incursiones contra diversas localidades. La ofensiva se concentró en los distritos de Tiro, Nabatieh y Bint Jbeil, que dejaron al menos cinco muertos y más de una decena de heridos, además de daños severos en infraestructura civil. En el distrito de Tiro, la localidad de Srifa recibió cuatro ataques consecutivos. Paralelamente, bombardeos en Siddiqine, Shaabiya y Jouaya causaron dos heridos, mientras que la artillería atacó los alrededore