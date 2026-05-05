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Israel intensifica ataques en el sur del Líbano: bombardean Tebnine y Harouf

Israel intensifica ataques en el sur del Líbano: bombardean Tebnine y Harouf

La aviación israelí ha llevado a cabo una amplia escalada agresiva en el sur del Líbano, lanzando más de 14 incursiones contra diversas localidades. La ofensiva se concentró en los distritos de Tiro, Nabatieh y Bint Jbeil, que dejaron al menos cinco muertos y más de una decena de heridos, además de daños severos en infraestructura civil. En el distrito de Tiro, la localidad de Srifa recibió cuatro ataques consecutivos. Paralelamente, bombardeos en Siddiqine, Shaabiya y Jouaya causaron dos heridos, mientras que la artillería atacó los alrededore

| etiquetas: geoestrategia , política , información , guerra , economía , invasión
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5 comentarios
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alehopio #1 alehopio
Vuelven a bombardear el sur del Líbano, lo que confirma el fin de la tregua:

Aviones de guerra israelíes bombardean Tebnine y Harouf, en el sur del Líbano.
xcancel.com/TheCradleMedia/status/2051667164038308030
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#3 Grahml
#1 Díselo al borracho inútil y mentiroso de Hegseth:

time.com/article/2026/05/05/-we-have-not-even-begun-iran-warns-us-afte
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Javi_Pina #2 Javi_Pina
¿Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de Eurovisión y las competiciones deportivas?
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#4 luckyy *
#2 yo espero que ganen eurovisión !!!!
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sotillo #5 sotillo
#4 Seguramente será cómo dices, tienen que reírse de la Europa que les defiende para que sepan quién manda
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menéame