Israel intensifica sus ataques en la Franja y su ministro de Defensa lo celebra: "Gaza arde"

La incursión terrestre israelí en Ciudad de Gaza ha comenzado. Netanyahu ha anunciado el inicio de una "poderosa operación" para tomar el control de la capital gazatí. "Gaza arde", ha celebrado por su parte el ministro de Defensa, Israel Katz. Durante toda la noche, los bombardeos del Ejército israelí se han sucedido, usando misiles, drones, disparos desde helicópteros y barcos, y fuego de artillería.