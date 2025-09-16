edición general
Israel intensifica sus ataques en la Franja y su ministro de Defensa lo celebra: "Gaza arde"

La incursión terrestre israelí en Ciudad de Gaza ha comenzado. Netanyahu ha anunciado el inicio de una "poderosa operación" para tomar el control de la capital gazatí. "Gaza arde", ha celebrado por su parte el ministro de Defensa, Israel Katz. Durante toda la noche, los bombardeos del Ejército israelí se han sucedido, usando misiles, drones, disparos desde helicópteros y barcos, y fuego de artillería.

Comentarios destacados:      
johel #7 johel *
#6 Libertad es asumir las consecuencias de la mierda que escribes. Tu a lo que te refieres es a la impunidad.
Si quieres culpar a alguien de tus actos, hazlo ante un espejo.
4 K 50
#9 manolo_tenaza *
#7 No hay ninguna mierda. La mierda la tiene aquel que justifica la violencia y el boicot a actos deportivos.

Ponte en el otro lugar. A ver qué te parecería que falangistas cortaran la cabalgata de los gays para manifestarse por el genocidio de los católicos en Nigeria.

Pero vamos, pedirle empatía a un rojo es imposible.
3 K -14
ewok #14 ewok
#9 El equipo de Israel es financiado por un amigo de Netanyahu que justifica el genocidio. Por lo que dices, la "cabalgata gay" debe estar financiada por Boko Haram, como poco. :roll:
0 K 12
#15 manolo_tenaza *
#14 ¿Y por eso hacemos un boicot a todos los ciclistas con el presidente del gobierno jaleándolo? ¿No sería mejor que el gobierno intercediera para que fuera expulsados? Pregunto, no sé. A lo mejor así no es necesario parar la carrera con el uso de la violencia.

Si te molesta que defiendan a un estado genocida, también nos debería molestar que políticos como Pablo Iglesias defiendan también otros estados genocidas:

pbs.twimg.com/media/FNgNDkaXsAIfwJP?format=jpg&name=360x360

Según…   » ver todo el comentario
0 K 5
#12 Zamarro
#11 Sabes que es un bulo de El Mundo lo de los heridos y los detenidos, ¿no? No hay actas ni detenciones ni identificaciones que demuestren eso, mas que un periodista inventando cosas para que gente como tu las repita, para que el PP pueda decir en alguna television el tan manido: "lo ha dicho un periodico y no yo" ...
Y lo de que no tiene nada que ver, hombre estan relacionados, en un pais matan a bombazos a 60.000 personas o mas, y a ti lo que de verdad te molesta es una manifestacion de 4 hippis ....
Haztelo mirar.
1 K 19
#13 manolo_tenaza
#12

Háztelo mirar tú, que lo has reconocido hasta Marlaska

www.elimparcial.es/noticia/287733/nacional/marlaska-y-el-delegado-del-

22 policías heridos

Con respecto al resto comentario, ya está explicado en #11
1 K 4
#8 Pivorexico *
Estos fachapobres que aplauden el genocidio y expulsión de los palestinos , se pararan a pensar donde emigraran los palestinos que sobrevivan ?

A Israel, Egipto y Jordania va ser que no, tocara otra crisis migratoria a las puertas de Europa .(de verdad que son idiotas)
0 K 12
ansiet #2 ansiet
Como deberia de arder por toda la eternidad él en el infierno.
Genocida asesino de niños.
0 K 10
ansiet #3 ansiet
#1 El "rojerío" que tú llamas despectivamente en el cual me incluyo tiene infinitamente más humanidad que tú con tu miserable comentario.
9 K 83
#6 manolo_tenaza *
#3 Tienes más humanidad con lo que está alineado con el relato, porque el pueblo saharaui bien que lo tenéis olvidado, por razones evidentes.

#5 #4 Te veo tolerante con la libertad de expresión
6 K -37
johel #4 johel *
#1 De puta madre que vengas a soltar mierda politica sectaria en una noticia sobre un exterminio. Espero que te paguen por ello manolitr... tenaza.
3 K 32
#5 Leovigildo
#1 Hijo mío, ¿tú no ves cómo tienes la cabecica?
Anda, tira pa'casa y deja de molestar a estos señores.
1 K 13
#10 Zamarro
#1 ¿Me explicas la dicotomia de que 4 viejas tirando vallas y unas pancartas te hace perder la credibilidad en lo que defiende esa gente, pero el asesinar a mas de 60.000 personas a bombazo limpio no?
0 K 7
#11 manolo_tenaza *
#10 Porque no están relacionados una cosa con otra. Para empezar, no son 4 viejas, son tipos sucios, con falta absoluta de higiene y violentos, y que han herido a más de 20 policías. Por tanto, de viejas nada. Y segundo, la violencia te hace perder siempre credibilidad, aunque tu causa sea noble. Lo de matar a 60.000 personas a bombazo no tiene nada que ver con lo del domingo. A la izquierda le hemos visto defender dictaduras como la cubana o soviética donde se mata o se ha matado a cientos y…   » ver todo el comentario
1 K 4

