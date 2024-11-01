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Israel coloca pegatinas de Aznar en sus misiles contra Irán  

En respuesta a Irán, donde este país presuntamente puso pegatinas de Pedro Sánchez a sus misiles, Israel ya estaría incorporando pegatinas con la efigie de José María Aznar en sus misiles.

| etiquetas: israel , irán , guerra , aznar , misiles
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6 comentarios
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Sería gracioso si no muriese tanta gente.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 ¿Imaginas unos chistecitos del 11M? ¿Unas viñetitas graciosas de Charlie Hebdo partiéndose el ojete de los españoles asesinados? Ja ja ja, qué risa todo, qué humor más libre y gracioso.
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HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

¿Como Cascos diciendo que por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones?
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
Y cosas peores  media
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johel #4 johel *
Lo que no te mata te da grima :shit:
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menéame