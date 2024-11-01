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Israel coloca pegatinas de Aznar en sus misiles contra Irán
En respuesta a Irán, donde este país presuntamente puso pegatinas de Pedro Sánchez a sus misiles, Israel ya estaría incorporando pegatinas con la efigie de José María Aznar en sus misiles.
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#3
cenutrios_unidos
Sería gracioso si no muriese tanta gente.
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#5
Supercinexin
#3
¿Imaginas unos chistecitos del 11M? ¿Unas viñetitas graciosas de Charlie Hebdo partiéndose el ojete de los españoles asesinados? Ja ja ja, qué risa todo, qué humor más libre y gracioso.
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#6
HeilHynkel
#5
¿Como Cascos diciendo que por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones?
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#2
HeilHynkel
Y cosas peores
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#1
Thornton
Relacionada:
www.meneame.net/story/misil-iran-contra-israel-foto-agradecimiento-ped
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#4
johel
*
Lo que no te mata te da grima
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¿Como Cascos diciendo que por esta puta y cuatro muertos perdimos las elecciones?