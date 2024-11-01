·
Israel asalta la segunda flotilla a Gaza e intercepta ocho de sus barcos
La coalición Flotilla de la Libertad informa que de los nueve barcos que salieron, ocho han sido interceptados y solo uno sigue navegando, aunque "atacado" por un helicóptero.
flotilla
gaza
israel
actualidad
5 comentarios
#2
pazentrelosmundos
#_1
no hay comentario tuyo que no de puto asco...
#3
ombresaco
Me resulta curioso que se bombardea con la excusa del terrorismo, y se detiene en aguas internacionales a supuestos terroristas. En paralelo, los deportan. Por un lado, están deportando a terroristas sin ninguna garantía de que vayan a cumplir ninguna pena (según su lógica) y en los paises de origen no les hacen nada a pesar de que están considerados terroristas...
Básicamente terrorismo=malo
#4
soberao
#3
En esa flotilla van periodistas y trabajadores sanitarios, no solo iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza, sino que iban a aprestar servicios a la población civil.
Ya se sabe que después de la fórmula de leche para bebés, periodistas y sanitarios son el enemigo número uno del genocida sionista.
Los han secuestrado en aguas internacionales a la altura de Egipto:
globalsumudflotilla.org/tracker/
#5
Dene
Interceptar es un verbo demasiado neutro para una accion de piratería y secuestro
#1
alcama
¿Ha salido ya la tercera flotilla?
