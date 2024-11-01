edición general
Israel asalta la segunda flotilla a Gaza e intercepta ocho de sus barcos

La coalición Flotilla de la Libertad informa que de los nueve barcos que salieron, ocho han sido interceptados y solo uno sigue navegando, aunque "atacado" por un helicóptero.

pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
#_1 no hay comentario tuyo que no de puto asco...
#3 ombresaco
Me resulta curioso que se bombardea con la excusa del terrorismo, y se detiene en aguas internacionales a supuestos terroristas. En paralelo, los deportan. Por un lado, están deportando a terroristas sin ninguna garantía de que vayan a cumplir ninguna pena (según su lógica) y en los paises de origen no les hacen nada a pesar de que están considerados terroristas...

Básicamente terrorismo=malo
#4 soberao *
#3 En esa flotilla van periodistas y trabajadores sanitarios, no solo iban a llevar ayuda humanitaria a Gaza, sino que iban a aprestar servicios a la población civil.
Ya se sabe que después de la fórmula de leche para bebés, periodistas y sanitarios son el enemigo número uno del genocida sionista.
Los han secuestrado en aguas internacionales a la altura de Egipto: globalsumudflotilla.org/tracker/
Dene #5 Dene
Interceptar es un verbo demasiado neutro para una accion de piratería y secuestro
alcama #1 alcama
¿Ha salido ya la tercera flotilla?
