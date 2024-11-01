edición general
Israel amenaza con causar "las diez plagas" a los hutíes tras los últimos ataques desde Yemen

Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel

| etiquetas: yemen , israel
Asimismov #1 Asimismov
Que lancen ataques como los drones de los lluesei que ya se han cansado de perderlos.
Asimismov #2 Asimismov *
Edit: incluso los lluesei se han retirado de mar Rojo después de perder un par de aviones.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre
#2 En 2 ocasiones y 2 flotas diferentes
