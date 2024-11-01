El Irán de Rick Steves (2009) [EN]

Acompaña a Rick en su exploración del país más sorprendente y fascinante que ha visitado jamás: Irán. En este innovador especial de viajes de una hora de duración, descubrirás los espléndidos monumentos del rico y glorioso pasado de Irán, aprenderás más sobre la historia del siglo XX de esta desconcertante nación y experimentarás la vida iraní actual en su histórica capital y en un pueblo rural. Y lo más importante, conocerás a la gente de esta nación cuyo gobierno tanto exaspera al nuestro.