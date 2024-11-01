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Irán promete luchar por una “victoria completa” después de rechazar las afirmaciones de Trump sobre conversaciones de paz (ENG)

El ejército de Irán ha prometido luchar hasta el final contra Estados Unidos e Israel tras rechazar las afirmaciones de Donald Trump de que EE. UU. había mantenido “conversaciones de paz productivas” con Teherán. Un portavoz del alto mando militar iraní declaró el martes que sus fuerzas armadas no se detendrán “hasta lograr la victoria completa”, desmintiendo así las declaraciones de Trump sobre una “tregua de cinco días”.

| etiquetas: irán , trump , conversación de paz , guerra , ee.uu. , teherán
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4 comentarios
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NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo
O sea, Trump miente de nuevo, como cuando dijo que España iba a dejar usar las bases e iba a cooperar cuando era falso. Este Tio no dice una verdad ni de broma
3 K 66
#2 Leclercia_adecarboxylata *
#1 Coges a uno random de la calle, lo pones de presidente de EEUU y te equivocas menos.
3 K 68
azathothruna #3 azathothruna *
#2 El Zanahorio esta haciendo quedar bien a los Bush y hasta a Reagan :troll:
4 K 86
DarthMatter #4 DarthMatter *
#3 ... y hasta al innombrable  media
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menéame