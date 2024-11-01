Irán amenaza con romper el alto el fuego si Israel continúa atacando el Líbano y vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

Irán amenazó este miércoles con romper el alto el fuego acordado en la guerra contra Estados Unidos e Israel si el ejército israelí no deja de bombardear el Líbano, según informaron agencias estatales iraníes. Según una fuente citada por Tasnim, las Fuerzas Armadas iraníes ya están "identificando objetivos para responder a los ataques israelíes del miércoles contra el Líbano". Otra fuente citada por PressTV afirmó que Irán "castigará a Israel por los ataques contra Hezbollah que violaron el alto el fuego".