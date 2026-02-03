edición general
Irán acepta condicionalmente conversaciones nucleares con EE.UU., las primeras desde los ataques militares de Trump

Irán ha acordado tentativamente reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos mientras intenta evitar la amenaza de nuevos ataques militares.

3 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No estaría de más recordar que fue EEUU quien rompió el acuerdo anterior.
Herumel #2 Herumel
#1 De hecho fue el propio Trump.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
A ver si hay suerte y les da tiempo a terminar de desarrollarla antes del fin de las conversaciones.
