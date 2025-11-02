edición general
La ira por las redadas de ICE está llevando a algunos votantes latinos a las urnas (ENG)

A los demócratas les preocupa que la ofensiva contra la inmigración afecte la participación de los latinos el martes. Los republicanos niegan que las redadas vayan a influir en las elecciones.

Pertinax #1 Pertinax *
Quizás por eso los republicanos se están dando tanta prisa. Pero aún les faltan muchos, es otra batalla perdida. Tendrán que volver a falsear elecciones.
Connect #2 Connect
A los que les afectan las redadas no votan. No tienen papeles. Aunque corrio el bulo de que algunos indocumentados votaban, se descubrió que era mentira.

Así que es posible que efectivamente, no afecten estas redadas entre el voto latino. A excepción de aquello a los que el ICE se le haya llevado un familiar sin papeles. Pero vamos, para eso les votaron no?
#3 MAJASTRABU *
Bueno, yo voy a contar mi experiencia en una localidad azul.
Cuando ganó Trump, el sector frijolero naranja estaba pletorico.

Me pase los primeros meses del año aguantando a auténticos mermados y sus estupideces hasta que me pudo la lengua y los dedos y caí en las provocaciones de un troll protrump en un chat "municipal".

"Para que te metes" me dijo mi mujer, y era bien cierto, me debi callar y no lo hice, pero era difícil aguantar a gente estúpida en un chat de gente…   » ver todo el comentario
#4 Bravok1
Se referirán a esos maravillosos votantes latinos exinmigrantes ilegales que votaron a trump para que echaran a sus compatriotas como ratas y destruyeran sus familias y secuestraran a sus hijos ?
