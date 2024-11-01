io_uring para bases de datos de alto rendimiento: cómo y cuándo utilizarlo [ENG|PDF|1,5 MB]

Estudiamos cómo los sistemas de bases de datos modernos pueden aprovechar la interfaz io_uring de Linux para lograr una E/S eficiente y con baja sobrecarga. io_uring es una interfaz de lotes de llamadas al sistema asíncronas que unifica las operaciones de almacenamiento y red, abordando las limitaciones de las interfaces de E/S existentes en Linux. Sin embargo, la simple sustitución de las interfaces de E/S tradicionales por io_uring no siempre reporta beneficios en cuanto al rendimiento.