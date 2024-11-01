edición general
'Los Invisibles’, el tebeo antisistema de los años 90 que precedió a ‘Matrix’ y adivinó la distopía actual

'Los Invisibles’, el tebeo antisistema de los años 90 que precedió a ‘Matrix’ y adivinó la distopía actual  

El guionista de cómics escocés Grant Morrison escribió entre los años 1994 y 2000 Los Invisibles, su serie de superhéroes más personal e inclasificable, y esta es una de las pocas ocasiones en que usar esos dos adjetivos no es un ejercicio de vacío. Aunque el autor ha firmado títulos de La Liga de la Justicia, X-Men, Batman o el mítico All-Star Superman que sirvió de inspiración a la reciente película de James Gunn, esta colección sigue siendo la más representativa de su visión particular del arte, la vida… y el anarquismo.

Nada predijo nunca que íbamos a estar dominados por billonarios pederastas supremacistas tanto judíos como cristianos protestantes, ideólogos de teorías eugenésicas y totalmente depravados e inhumanos, con un ejército descomunal casi invencible perpetrando genocidios televisados mientras el 90% de los gobiernos no dice ni mú. Los libros de ciencia ficción y los tebeos se quedaron muy, muy cortos.
