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Investigadora chilena desarrolló vacuna para hantavirus en 2018, pero nadie la quiere financiar

Investigadora chilena desarrolló vacuna para hantavirus en 2018, pero nadie la quiere financiar

Una prometedora investigación chilena lleva años desarrollando una vacuna para el hantavirus, [...] para la cepa Andes, que puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Sin embargo, no ha podido avanzar a estudios clínicos con humanos debido a la falta de financiamiento. En Chile, no hay fondos concursables que cubran estas costosas investigaciones y [...] los científicos necesitarían alrededor de unos 7 millones de dólares. Sin muchas opciones, esperan probar suerte postulando a fondos en el extranjero, pero el futuro es incierto.

| etiquetas: vacuna , hantavirus , anticuerpos
10 2 0 K 46 ciencia
1 comentarios
10 2 0 K 46 ciencia
#1 Eukherio
Es lo habitual, que hasta que no se vuelven un poco mediáticas estas enfermedades nadie financia vacunas o tratamientos. Ahora que se ha cepillado a gente de pasta en un crucero igual hay suerte.
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menéame