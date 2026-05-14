Investigadora chilena desarrolló vacuna para hantavirus en 2018, pero nadie la quiere financiar

Una prometedora investigación chilena lleva años desarrollando una vacuna para el hantavirus, [...] para la cepa Andes, que puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Sin embargo, no ha podido avanzar a estudios clínicos con humanos debido a la falta de financiamiento. En Chile, no hay fondos concursables que cubran estas costosas investigaciones y [...] los científicos necesitarían alrededor de unos 7 millones de dólares. Sin muchas opciones, esperan probar suerte postulando a fondos en el extranjero, pero el futuro es incierto.