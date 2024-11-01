edición general
14 meneos
52 clics
Investigado por arrojar a seis cachorros de perro a la basura en Aldeanueva de la Vera

Investigado por arrojar a seis cachorros de perro a la basura en Aldeanueva de la Vera  

Al personarse en el lugar, los agentes localizaron en el interior del depósito una bolsa de plástico cerrada, de la que procedían gemidos de animales. Mientras los agentes se encontraban en el lugar con los animales, se aproximó una perra que presentaba evidencias de haber parido recientemente. Una vez depositados en el suelo, la perra los olfateó y se tumbó para permitir su amamantamiento, confirmándose que se trataba de la madre. Las investigaciones permitieron identificar al propietario de la perra, un vecino de la misma localidad, quien...

| etiquetas: aldeanueva , cachorros , bolsa de plástico , gemidos , amamantar
8 6 0 K 169 Abuso_Animal
8 comentarios
8 6 0 K 169 Abuso_Animal
Mark_ #1 Mark_
Ojalá lo tiren a él metido en una bolsa monte abajo.
1 K 20
#4 Toponotomalasuerte
#1 y si es grande la bolsa que metan tb a albiol. Si no que usen otra.
0 K 10
manzitor #5 manzitor
Hasta hace pocos años esto era una práctica bastante habitual. Afortunadamente el cambio de cultura y de sensibilidad hacia los animales hace que sea, además de delito, cada vez más infrecuente. Aún quedan gentes de esa España casposa, que no se enteran.
0 K 12
Milmariposas #2 Milmariposas
Paara evitar esas tragedias, por favor ESTERILIZAD a vuestras mascotas! Joder!
0 K 12
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
#2 Y de paso a tipos de la España profunda llenos de taras por consanguinidad.
0 K 11
Olepoint #6 Olepoint
Si no eres responsable para tener animales, al menos ten los cojones de matarlos de manera rápida.... puta mierda de cosa que parece una persona.
0 K 8
Uge1966 #7 Uge1966
#6 Pues no se yo que decirte... para matar a unos cachorros no hay que tener cojones, hay que ser muy mala persona y carecer de conciencia, de remordimiento, de empatía, sensibilidad,... vamos, de humanidad.
0 K 10
Olepoint #8 Olepoint
#7 Y cojones, que a esos que los tiran a la basura o los tiran a un río no tienen, al menos ten los huevos de coger un martillo y darles un golpe en la nuca (como se hace con los conejos) para que dejen de sufrir de manera instantánea.
0 K 8

menéame