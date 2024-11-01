edición general
Una interventora de la Generalitat con 70.000 euros de sueldo también adquirió una VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

Sira Pérez Ortuño, ahora tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, trabajó como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda de Alicante con los Consells de Ximo Puig y Carlos Mazón desde septiembre de 2019 hasta octubre del año pasado y compró la vivienda protegida en septiembre de 2025.

#2 Abajo
Les deberían de expropiar las viviendas y volverlas a sacar a concurso.
3 K 45
#11 La_Conquista_Del_Mundo
#2 Y que paguen por jugar con un bien que la Constitución indica que estado velará por qué no se juegue con ese bien.
0 K 10
sotillo #14 sotillo
#2 Creo que hicieron una normativa a medida para que un juez no tuviera complicaciones para darles la razón, si por lo de Quiron ya te dan un ático un tercer piso no es mal para solo ser interventora en Alicante
0 K 10
#1 beltraneja
pero los devuelven o no?
2 K 30
Arkhan #3 Arkhan
#1 Es demasiado pronto para ver qué hacen con ellos pero teniendo en cuenta que por ahora solo está cesado el más tonto de la trama...
0 K 11
#6 La_Conquista_Del_Mundo
#1 existe una ley de la ciencia de física, que dice que eso es imposible. Jajaja, me lo has puesto fácil, gracias.
0 K 10
meroespectador #8 meroespectador *
A polla sacada, haciendo el ventilador y meando desde el púlpito.
1 K 18
Pertinax #4 Pertinax
¡Serendipia!
0 K 15
Aguarrás #9 Aguarrás
¿No hay un juez con dignidad que les meta mano?. :roll:
0 K 13
meroespectador #10 meroespectador *
#9 Entiendo que quieres entre un juez y le adjudiquen el piso libre de reserva para que tape todo esto como Dios manda ¿no?.
1 K 25
Aguarrás #13 Aguarrás
#10 Te prometo que no había acabado de escribir y ya se me estaba pasando por la cabeza. xD
0 K 13
sotillo #15 sotillo
#9 Tendría que tener una ley que dijera que es delito, han actuado como Montoro, modificando la ley para su beneficio
0 K 10
#12 Albarkas
Es todo éste sistema una mierda.
Entre todos estamos regalando dinero a los que pueden comprar vivienda en el mercado libre y los que más lo necesitan no cumplen los requisitos para entrar en esas tómbolas trapicheadas.
0 K 11
uxxx #5 uxxx
debía ser gracioso para ellos saludarse todos los dias al salir de casa y que fueran del pp
0 K 6
julespaul #7 julespaul
La corrupción es España cada día es peor.
0 K 6

