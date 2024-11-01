Una interventora de la Generalitat con 70.000 euros de sueldo también adquirió una VPO de Alicante que ganaron cargos del PP

Sira Pérez Ortuño, ahora tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan, trabajó como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda de Alicante con los Consells de Ximo Puig y Carlos Mazón desde septiembre de 2019 hasta octubre del año pasado y compró la vivienda protegida en septiembre de 2025.
| etiquetas: interventora , generalitat , 70.000 , euros , vpo , alicante , cargos , pp
Entre todos estamos regalando dinero a los que pueden comprar vivienda en el mercado libre y los que más lo necesitan no cumplen los requisitos para entrar en esas tómbolas trapicheadas.