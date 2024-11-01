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¿Intervendrán China y Rusia para evitar una guerra con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz? Pekín y Moscú elaboran planes [ENG]

¿Intervendrán China y Rusia para evitar una guerra con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz? Pekín y Moscú elaboran planes [ENG]

China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y a esforzarse por calmar la situación en Oriente Medio, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica. El llamamiento de los ministros de Asuntos Exteriores se produjo antes de la votación que tendrá lugar la próxima semana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución de Baréin destinada a proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.

| etiquetas: china , rusia , estrecho de ormuz
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16 comentarios
7 2 3 K 64 actualidad
Comentarios destacados:    
Herumel #1 Herumel
El estrecho está abierto para China y Rusia, de hecho incluso para Europa, el estrecho solo está cerrado para USA e Israel, agresores de Irán.
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Priorat #4 Priorat
#1 Ya, pero a China le afecta negativamente. Porque depende de importaciones de petróleo y el precio sube. Y nadie le va a vender más barato. Especialmente Rusia si se acaban las sanciones y ahí puede tener un salto fuerte.
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Herumel #5 Herumel
#4 El problema no está ahi. Está en que Irán ha echado el Órdago.
Y no, el órdago no es cerrar Ormuz. El órdago ya se lo echaron Gadafi y Sadam, y mira lo que hizo USA con ellos, ambos quisieron negociar el petróleo en otras monedas que no son Dólares. Y es un órdago por que si el petróleo no se negocia en Dólares, USA quiebra en semanas por que su moneda caerá y caerá, y ellos ahora no tienen nada que vender que les sea barato, no producen, que para eso vale que tu moneda sea barata.
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2 K 38
Alakrán_ #7 Alakrán_
#5 El órdago de Irán es pretender que el Estrecho de Ormuz sea su soberanía exclusiva.
0 K 13
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#7 que gente más mala. Les bombardean y no dejan pasar los barcos comerciales de los agresores. Para estar en mitad de una agresión varios barcos a la semana cruzan el estrecho así que eso de que está cerrado es mentira.

Si fueran como los ucranianos con sus métodos terroristas estarían volando barcos random como el de una noticia que está en la cola.
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Alakrán_ #12 Alakrán_
#9 Que tiene que ver eso con pretender quedarse en exclusiva con el estrecho de Ormuz?
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ur_quan_master #13 ur_quan_master
#12 ¿ En exclusiva? Es enternecedor que te preocupes tanto por los intereses de Oman. Pero no te preocupes, los malvados iraníes ya están en ello.
www.meneame.net/story/iran-planea-trasladar-oman-nuevo-regimen-navegac
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Alakrán_ #14 Alakrán_ *
#13 ¿Cual es una de las condiciones de Irán para la paz? ¿No es el reconocimiento por derecho natural a la soberanía del Estrecho? ¿No pretenden pagar peaje? Esto es un paripé, Omán no va a aceptar las condiciones de Irán.
Aunque lo hiciera, ¿Si Marruecos y España se pusieran de acuerdo podrían cerrar el estrecho de Gibraltar?
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ur_quan_master #15 ur_quan_master *
#14 ahora eres experto en diplomacia internacional y ya nos puedes asegurar la posición de Omán? A paseo.

Pídele explicaciones a Trump y Netanyahu que han comenzado esta guerra ilegal
Que vara de medir la tuya que se traga hasta adentro los crímenes de guerra de EEUU e Israel y se pone exquisito con la soberanía de un estrecho que forma parte de las aguas territoriales de dos países soberanos.
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Alakrán_ #16 Alakrán_
#15 Omán va aceptar las condiciones de Irán de explotar Ormuz en contra de la legalidad internacional y sus socios y aliados árabes... Cuéntame más.
Irán también ha bombardeado Omán.
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#10 z1018
#4 si hay escasez de petróleo y suspenden las sanciones a Rusia a quién crees que se lo van a vender, a sus socios y aliados que han seguido comerciando con ellos o con quienes les han intentado destruir y gastan miles de millones en armas para Ucrania.
Otro tema que no se ha hablado es que Irán ha atacado dos importantes plantas de aluminio a nivel mundial, una en Qatar y otra en Bahrein, cuando los principales productores de aluminio son Rusia y China. Se van a hinchar a ganar dinero con esta materia prima o se la van a quedar y causar desabastecimiento en otros mercados.
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beltzak #8 beltzak
#1 El artículo es un bulo, creo que dice 5 veces o más que está cerrado y que Trump quiere abrirlo y la ostia. Vamos casi pone de bueno a Trump y a Irán pues imagínate. En fin, patético.
1 K 23
DDJ #2 DDJ *
¿Quién va a poner muertos por unas cuantas familias de jeques mega ricos que están promoviendo esta guerra porque a ellos es a los que más afecta que Irán controle el paso?

Unos pocos árabes que han hecho pactos con EEUU e Israel que ahora quieren que otros les mantengan su chiringuito asesino de mierda.

Pactaron con Hellsrael y ahora les pasa factura, que se jodan.
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josde #3 josde
Para evitar una guerra con Irán, que pasa que lo que lleva ya mas de un mes es un juego entre amigos.
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beltzak #6 beltzak *
#3 Yo es que flipo con el periodismo de hoy en día. Llevo años diciendo que son voceros o mercenarios que repiten y repiten el argumentario hasta que una mentira se convierta en estándar de facto.

Pero es que luego van y aún me siguen sorprendiendo.

Es posible que se refiera a que los países árabes no entren en la guerra junto a Israel y EEUU, he incumplido el primer mandamiento de Meneame, no me he leído el artículo , para vaya traducción o vaya artículo. En fin.

Edit: Ah pues no, es una puta sarta de mentiras que repite 10 veces que el estrecho está cerrado.
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Los enemigos de mis enemigos son mis amigos.
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menéame