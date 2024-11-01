¿Intervendrán China y Rusia para evitar una guerra con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz? Pekín y Moscú elaboran planes [ENG]

China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y a esforzarse por calmar la situación en Oriente Medio, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica. El llamamiento de los ministros de Asuntos Exteriores se produjo antes de la votación que tendrá lugar la próxima semana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución de Baréin destinada a proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.