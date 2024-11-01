¿Intervendrán China y Rusia para evitar una guerra con Irán y la apertura del estrecho de Ormuz? Pekín y Moscú elaboran planes [ENG]

China está dispuesta a seguir cooperando con Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y a esforzarse por calmar la situación en Oriente Medio, según declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en una conversación telefónica. El llamamiento de los ministros de Asuntos Exteriores se produjo antes de la votación que tendrá lugar la próxima semana en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una resolución de Baréin destinada a proteger la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y sus alrededores.
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Y no, el órdago no es cerrar Ormuz. El órdago ya se lo echaron Gadafi y Sadam, y mira lo que hizo USA con ellos, ambos quisieron negociar el petróleo en otras monedas que no son Dólares. Y es un órdago por que si el petróleo no se negocia en Dólares, USA quiebra en semanas por que su moneda caerá y caerá, y ellos ahora no tienen nada que vender que les sea barato, no producen, que para eso vale que tu moneda sea barata.
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Si fueran como los ucranianos con sus métodos terroristas estarían volando barcos random como el de una noticia que está en la cola.
www.meneame.net/story/iran-planea-trasladar-oman-nuevo-regimen-navegac
Aunque lo hiciera, ¿Si Marruecos y España se pusieran de acuerdo podrían cerrar el estrecho de Gibraltar?
Pídele explicaciones a Trump y Netanyahu que han comenzado esta guerra ilegal
Que vara de medir la tuya que se traga hasta adentro los crímenes de guerra de EEUU e Israel y se pone exquisito con la soberanía de un estrecho que forma parte de las aguas territoriales de dos países soberanos.
Irán también ha bombardeado Omán.
Otro tema que no se ha hablado es que Irán ha atacado dos importantes plantas de aluminio a nivel mundial, una en Qatar y otra en Bahrein, cuando los principales productores de aluminio son Rusia y China. Se van a hinchar a ganar dinero con esta materia prima o se la van a quedar y causar desabastecimiento en otros mercados.
Unos pocos árabes que han hecho pactos con EEUU e Israel que ahora quieren que otros les mantengan su chiringuito asesino de mierda.
Pactaron con Hellsrael y ahora les pasa factura, que se jodan.
Pero es que luego van y aún me siguen sorprendiendo.
Es posible que se refiera a que los países árabes no entren en la guerra junto a Israel y EEUU, he incumplido el primer mandamiento de Meneame, no me he leído el artículo , para vaya traducción o vaya artículo. En fin.
Edit: Ah pues no, es una puta sarta de mentiras que repite 10 veces que el estrecho está cerrado.