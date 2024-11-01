El Internet de los Cesares. Así Dominaba Roma el MUNDO  

En este episodio de Escuela Romana, analizamos cómo el Imperio Romano construyó el sistema de transferencia de datos más eficiente de la antigüedad: el Cursus Publicus. A través de la trepidante hazaña de Icelo, el liberto que recorrió 1.500 kilómetros en solo siete días para entregar un mensaje vital al futuro emperador Galba, descubrimos que la estabilidad de Roma dependía tanto de sus legiones como de la velocidad y seguridad de su información.