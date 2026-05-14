Los intentos de suicidio en menores se cuadruplican en Urgencias en menos de una década

Los intentos de suicidio, las autolesiones y las crisis psiquiátricas en niños y adolescentes no han dejado de crecer en las urgencias pediátricas durante la última década. Así lo han advertido este jueves en Bilbao especialistas de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), que han alertado del aumento sostenido de los problemas de salud mental entre los más pequeños.