edición general
6 meneos
7 clics
Los intentos de suicidio en menores se cuadruplican en Urgencias en menos de una década

Los intentos de suicidio en menores se cuadruplican en Urgencias en menos de una década

Los intentos de suicidio, las autolesiones y las crisis psiquiátricas en niños y adolescentes no han dejado de crecer en las urgencias pediátricas durante la última década. Así lo han advertido este jueves en Bilbao especialistas de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP), que han alertado del aumento sostenido de los problemas de salud mental entre los más pequeños.

| etiquetas: suicidios , menores , urgencias
5 1 0 K 66 salud
2 comentarios
5 1 0 K 66 salud
GeneWilder #1 GeneWilder
Hasta que no empiece a haber paridad en las cifras no se van a ocupar del problema como deberían. Y entonces quizás prioricen solo a un grupo, como ya nos tienen acostumbrados en otros ámbitos.
0 K 9
#2 unocualquierax
Si los mayores vemos un futuro gris, los menores, más sensibles, lo ven negro.
Si creen que su sufrimiento no va a terminar, deciden terminar con todo.
0 K 8

menéame